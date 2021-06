Trackmania é um dos jogos de corrida mais puros e populares disponíveis hoje. A série tem cerca de quase 20 anos, quando o primeiro TrackMania foi lançado em 2003, e sua iteração mais recente simplesmente chamada de Trackmania foi lançada em 2020.

Ao contrário de outros jogos de corrida que se concentram em coletar carros, colidir com outros oponentes ou ficar de olho nos sinais vitais do seu veículo, Trackmania se concentra em ir contra o relógio, desafiando o jogador a ganhar medalhas e superar o tempo de outros pilotos. Um grande atrativo do Trackmania é a variedade e o número de faixas disponíveis, bem como o editor de faixas amplamente utilizado por sua grande comunidade.

Imagem via Ubisoft

Trackmania está disponível na Epic Games Store ou na loja da Ubisoft em sua plataforma Ubisoft Connect (anteriormente conhecida como UPlay), com uma variedade de opções de compra e jogo para diferentes níveis de compradores.

O Trackmania é gratuito para jogar?

Sim, o Trackmania tem uma opção gratuita, chamada Starter Access. Com o Starter Access, os jogadores podem jogar em 25 novos mapas a cada temporada, tanto solo quanto multijogador no Arcade. Eles também têm acesso a uma única sala Arcade que muda a cada hora, alternando entre várias criações da comunidade.

Os jogadores do Starter Access também podem acessar o skin básico do carro, o replay e os editores de pista para criar suas próprias criações.

O que você ganha por pagar pelo Trackmania?

Imagem via Ubisoft

Trackmania oferece duas opções para compra, Standard e Club Access. O standard é um passe de um ano que inclui acesso às pistas da Pista do Dia solo ou multijogador. Também inclui acesso às versões completas dos editores de pista e replay, bem como atividades públicas do Clube, incluindo campanhas e salas online. Um ano de acesso padrão custa R$ 39,99. No final do ano, os jogadores podem manter os 100 mapas oficiais das quatro temporadas, as 365 pistas do dia e acesso ao editor de pistas avançado. Tudo no Starter Access está, obviamente, incluído.

Imagem via Ubisoft

Também existe o Club Access, que custa R$ 95,99 por um ano, mas jogadores dedicados podem conseguir um desconto comprando a versão de três anos por R$ 179,99. O Club Access permite que os jogadores criem ou ingressem em um número ilimitado de clubes públicos ou privados. Com isso, eles podem criar atividades do clube, hospedar salas e jogar mapas e campanhas exclusivas do clube. Tudo o que é oferecido no Starter e no Standard Access está incluído no Club Access.

Quais versões devo obter?

Se você é novo no Trackmania, o Starter Access é facilmente o melhor lugar para começar. Isso permite que você tenha uma ideia de como o jogo funciona e que tipo de conteúdo está disponível. Se você quiser ver mais conteúdo depois disso, o Standard Access é definitivamente o caminho a seguir, multiplicando dramaticamente a quantidade de mapas e salas que você pode acessar. Se você acha que este será seu principal jogo em um futuro previsível, então você deve considerar o Club Access.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 08 de junho.