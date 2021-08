Após seu lançamento para consoles no final do mês passado, Splitgate foi revitalizado com milhares de novos jogadores testando o jogo de tiro de arena grátis para jogar pela primeira vez.

Como uma mistura entre Halo e Portal, a jogabilidade é bastante única. Além disso, há uma grande variedade de modos para jogar, alguns familiares, outros novos.

Se você é novo no jogo e está dando uma olhada no que ele pode oferecer, aqui está uma lista completa de todos os modos de jogo em Splitgate agora.

Todos os modos de jogo em Splitgate

Imagem via 1047 Games

Team Deathmatch (Mata-Mata em Equipe)

O mais padrão dos modos de jogo que você encontrará em quase todos os jogos de tiro, Team Deathmatch vê duas equipes de quatro se enfrentando. O vencedor é determinado por quem atinge o limite de baixas primeiro.

Free-for-all (Cada um por sí)

Outro modo de jogo comum, Free for All em Splitgate pode ser jogado por até seis jogadores que se enfrentam. O vencedor é o único jogador que atingir o limite de baixas primeiro.

King of the Hill (Rei da Colina)

Como o nome sugere, para vencer neste modo, você precisa fazer parte da equipe que é capaz de manter a posição e garantir um único ponto dentro de um mapa durante a partida.

Domination (Dominação)

Domination é um modo de jogo clássico no qual existem três posições localizadas ao redor do mapa que os jogadores devem garantir para ganhar pontos que eventualmente contribuem para a vitória do jogo. Semelhante a outros modos, o vencedor é determinado pela equipe que atinge o limite de pontuação primeiro.

Capture the Flag (Capture a Bandeira)

Mostrando sua inspiração em Halo, Capture the Flag é um dos melhores modos em Splitgate. Os jogadores de duas equipes precisarão ir para o ponto de surgimento do outro time e recuperar uma bandeira antes de trazê-la de volta à sua base para marcar um ponto. A equipe com mais pontos vencerá o jogo.

Teabag Confirmed (Teabag Confirmado)

Jogando pelos fãs de Halo, Teabag Confirmed é um modo de jogo inspirado no clássico modo Kill Confirmed (Baixa Confirmada), onde depois de matar um jogador, a equipe deve garantir suas etiquetas de identificação para marcar um ponto. Mas nesta versão do modo, para garantir o ponto, você precisará fazer um teabag no corpo do inimigo.

Team SWAT (Equipe SWAT)

Team SWAT é um dos modos mais exclusivos em que (battle rifles) fuzis de batalha e pistolas são usados ​​com tiros na cabeça, resultando em baixas instantâneas. Este modo de jogo pode ser implementado nos modos Free-for-all, two-vs-two, solo, Instagib e Teabag Confirmed.

Oddball

Oddball é semelhante a Capture the Flag, mas os pontos são concedidos por segurar o objetivo, uma bola, em vez de marcar pontos. Ele pode ser jogado tanto como free-for-all ou em um ambiente de equipe.

Instagib

Neste modo, os jogadores recebem uma Railgun que pode disparar instantaneamente, criando algumas situações de combate poderosas e rápidas. Este modo também pode ser jogado em equipe.

VIP

O VIP terá um jogador designado como “VIP” em cada equipe. O trabalho dos aliados é defender este jogador dos inimigos que tentam eliminá-lo. Enquanto os portais desempenham um grande papel no movimento em Splitgate, apenas o VIP pode usá-los neste modo.

Laser Tag

Laser Tag é um modo de jogo em que os jogadores têm apenas 30 pontos de vida, o que significa que você geralmente é eliminado da partida com um tiro.

Fiesta

Imagem via 1047 Games

No Fiesta, os jogadores vão querer matar os inimigos para marcar pontos, como de costume, mas seu armamento será aleatório após a morte. Isso pode ser jogado em free-for-all ou equipe.

One in the Chamber (Uma bala)

One in the Chamber é um modo em que os jogadores recebem uma única bala para disparar antes de serem forçados a continuar apenas com o combate corpo a corpo. Esta bala matará os inimigos com um único tiro e concederá ao jogador que pontuou a morte uma nova bala em seu pente. Para apimentar ainda mais as coisas, pode ser jogado em equipe.

Neutral Capture the Flag (Capture a Bandeira Neutro)

Nesta versão do modo Capture the Flag, ambas as equipes competem por uma única bandeira que está em jogo, tornando ainda mais difícil marcar.

Gun Game (Jogo de Arma)

Em Gun Game, conseguir uma baixa concederá aos jogadores uma nova arma. O objetivo é garantir uma baixa com cada arma até que você percorra todas elas. O vencedor é aquele que fizer isso mais rápido.

Takedown (Derrubar)

No Takedown, o objetivo é eliminar todos os jogadores do time adversário. Conforme os jogadores acumulam mais baixas, seu tempo de surgimento aumenta. A equipe que obtiver a vitória em quatro rodadas será considerada a vencedora.

Showdown (Confronto)

Showdown é muito semelhante ao modo de jogo Takedown, mas não haverá surgimentos permitidos durante as rodadas.

VIP Takedown (Derrubar VIP)

Como o nome sugere, é uma mistura entre os modos VIP e Takedown. Em um cenário baseado em rodadas, um jogador será marcado como VIP. Eliminá-lo encerrará a rodada e marcará um ponto para o time vencedor.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 09 de agosto.