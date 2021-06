Todas as skins do passe de batalha de de Stranger Things no Smite

Seus olhos não te enganam. O próximo passe de batalha de Smite contará com personagens do show de sucesso da Netflix, Stranger Things.

Stranger Things é um programa popular ambientado na década de 1980 e segue um jovem grupo de amigos em sua reação à atividade “paranormal” em sua pequena cidade. Essa descrição é o mais vaga possível para evitar spoilers. O show tem um enredo profundo com personagens atraentes e definitivamente vale o seu tempo.

Stock up on waffles and pump up some '80s music: Watch the first gameplay from Stranger Things in @SMITEGame, dropping this July. #GeekedWeek pic.twitter.com/9JhDitx0sq — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Se você quiser conferir Stranger Things antes da estreia das skins em Smite, você terá até 13 de julho, quando o novo passe de batalha for lançado. O passe de batalha de Stranger Things contará com seis skins inspiradas no show, bem como um novo mapa da Arena inspirado em “the Upside Down” ou “O Mundo invertido”.

Scylla receberá duas skins baseadas na personagem de Millie Bobby Brown em Stranger Things, Eleven. A skin regular Eleven Scylla estará disponível com o passe de batalha regular e Starcourt Eleven Scylla estará disponível na categoria Premium. Eleven é uma das principais protagonistas de Stranger Things e é uma criança com habilidades especiais. Já que Scylla é uma criança com magia, ser Eleven faz todo o sentido.

O deus Apollo, que empunha uma pistola de dedo, também receberá duas novas skins, ambas baseadas no personagem de David Harbour de Stranger Things, Hopper. Semelhante às novas skins de Scylla, Hopper Apollo estará no passe de batalha regular, enquanto Hopper, PI Apollo será apresentado na categoria Premium. Essa skin permite que Apollo troque suas armas por alguns revólveres policiais legítimos de uma pequena cidade.

Os mocinhos de Stranger Things não são os únicos que estão chegando ao Smite. Bakasura receberá uma nova skin baseada em um dos monstros mais assustadores da série, o Demogorgon. Pelo que qualquer um pode dizer com base no trailer de revelação, o Demogorgon fará parte do passe de batalha regular. Ele não é o único monstro entrando no jogo também. Sylvanus também receberá uma nova skin baseada em outro monstro de Stranger Things, o Mind Flayer (Devorador de Mentes).

Você pode conferir todas as skins que vêm com o passe de batalha de Stranger Things no trailer acima. O artigo original será atualizado com mais informações sobre o passe de batalha, incluindo preços, quando estiver disponível.

Artigo publicado originalmente em inglês por Taylor Cusick no Dot Esports no dia 11 de junho.