Todas as revelações do Nintendo Direct de 23 de setembro: Bayonetta 3, novo Kirby e muito mais

Algumas vezes por ano, a Nintendo faz um painel chamado Direct, onde mostra todos os próximos lançamentos do Nintendo Switch. Este último Direct foi cheio de jogos que serão lançados nos próximos meses, além de atualizações para jogos já existentes.

O elenco e a data de lançamento do filme de Super Mario Bros. também foram revelados nesse Nintendo Direct.

Bayonetta 3 (2022)

Originalmente anunciado em 2017, Bayonetta 3 finalmente tem novidades e uma previsão de lançamento. O jogo será lançado em 2022, então os fãs não precisarão esperar muito mais para ter o jogo em mãos. Foi divulgado até um pouco do jogo em si junto com o trailer.

Monster Hunter 3 – Sunbreak (junho a setembro de 2022)

Monster Hunter terá um DLC pago gigantesco no segundo semestre de 2022. Ele incluirá novas histórias, locais e monstros, além de adicionar novas ações de caça e um novo nível de missão.

Atualizações a Mario Party Superstars (29 de outubro)

Três novos tabuleiros foram revelados para Mario Party Superstars, que será lançado para Nintendo Switch em 29 de outubro. São eles: Woody Woods, onde toupeiras mudam o tabuleiro, Yoshi’s Tropical Island e Horror Land. O modo Mt. Minigames é uma coletânea de sete minijogos incluídos no jogo.

Splatoon 3 (2022)

Fãs da franquia Splatoon terão um novo jogo para aproveitar, Return of the Mammalians. Ele vem com um modo de história solo e um modo multijogador. Aproveite várias novas armas e habilidades especiais no multijogador Turf Wars e os novos rostos do modo história.

Direct de Animal Crossing (outubro)

Não visita a sua ilha há um ano? Agora vai voltar, porque Brewster finalmente está chegando ao Animal Crossing. Mais detalhes ficarão disponíveis em outubro, em um Direct específico de Animal Crossing, e há uma nova atualização gratuita programada para novembro.

Kirby and the Forgotten Land (março a junho de 2022)

Os jogadores devem explorar um lugar misterioso nesse novo jogo em mundo aberto de Kirby, que será lançado no primeiro semestre do ano que vem. Kirby and the Forgotten Land é uma aventura em plataforma 3D e se passa em uma terra cheia de estruturas abandonadas por uma civilização passada. Com cores vibrantes e personagens fofos, o jogo deve agradar os fãs da franquia Kirby.

Chocobo GP (2022)

Agora os fãs de Final Fantasy terão um novo jogo de corrida com vários personagens da franquia. Em Chocobo GP, você pode correr por várias pistas conhecidas de Final Fantasy e Chocobo e usar habilidades especiais dos personagens e Magicites para ultrapassar seus oponentes. Entre os personagens jogáveis, estão Giglamesh, Black Mage e, obviamente, o Chocobo.

Nintendo Switch Online + Pacote adicional

Uma série de jogos do Sega Genesis e do Nintendo 64 será lançada para uma versão expandida da assinatura do Nintendo Switch Online. Quando o serviço for lançado, títulos como Super Mario 64, Mario Tennis, The Legend of Zelda Ocarina of Time e Sonic 2 estarão disponíveis.

O último Nintendo Direct teve muitos anúncios. Caso você tenha perdido, o vídeo completo ainda está no canal da Nintendo no YouTube.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 23 de setembro.