Todas as armas disponíveis em Hyper Scape

Essas são todas as armas da versão beta aberta do Hyper Scape.

O novo jogo de battle royale da Ubisoft, Hyper Scape, oferece uma visão diferente do gênero que se tornou cada vez mais popular nos últimos anos.

O Hyper Scape adota uma abordagem ao estilo de atirador de arena em sua jogabilidade. Plataformas de salto e baixa gravidade não são as únicas adições do jogo. Também é oferecida aos jogadores a opção de usar uma variedade de armas e habilidades para lutar e sobreviver.

O jogo mudou para a versão beta aberta, permitindo que usuários de todo o mundo joguem. Aqui estão as armas disponíveis em Hyper Scape, bem como uma descrição de como elas devem ser usadas.

Mammoth MK1

Captura de tela via Ubisoft

Esta espingarda é a ferramenta perfeita para entrar em edifícios e outras disputas de curto alcance. Como espingardas na maioria dos jogos, o dano é mais alto no centro do tiro. No nível um, a arma carrega seis balas em seu pente. Mas as três primeiras melhorias de armas lhe darão uma bala extra, cada uma tornando o tamanho do pente em nove. A última melhoria aumentará seu dano, fazendo a Mammoth matar com um único tiro na cabeça de alvos sem uma melhoria de armadura.

Riot One

Captura de tela via Ubisoft

A Riot One é a pistola mais tradicional do jogo. Esta pistola pesada vai causar algum dano se o usuário for preciso. A arma pode ser usada em qualquer faixa, mas é mais eficaz em lutas de curtas a médias distâncias. Embora seja poderosa em seu nível básico, melhorar esta arma só vai torná-la mais forte e abrir novas oportunidades para usá-la. A arma não possui melhorias para aumentar o pente, mas as seis balas que ela contém devem ser mais que suficientes para derrotar vários inimigos quando melhoradas ao máximo.

D-Tap

Captura de tela via Ubisoft

Uma das armas mais exclusivas de qualquer título popular de battle royale, a pistola D-Tap facilitará a mira, fazendo com que as balas encontrem o inimigo para você, desde que estejam dentro do seu campo de visão. Embora isso possa parecer muito poderoso, as balas não causam muito dano, mesmo quando totalmente melhoradas. As três primeiras melhorias aumentarão o tamanho do pente de 15 para 23 e a última melhoria aumentará seu dano. Esta pistola é uma ótima escolha inicial quando você tem a oportunidade de derrubar inimigos desarmados ou jogadores desavisados. Mas, à medida que o jogo avança, é provável que você queira trocá-la por algo com algum poder extra.

Skybreaker

Captura de tela via Ubisoft

Esta arma é descrita como um canhão de energia de tiro único, e não da para ser mais preciso. Esta arma é perfeita para eliminar grupos de inimigos reunidos dentro de um edifício ou no telhado. A arma dispara um orbe que criará uma área de efeito ao seu redor, causando dano a inimigos próximos. Cada melhoria para esta arma aumentará seu dano. Embora seja forte, a Skybreaker só possui situações específicas nas quais pode ser útil. Não será uma arma usada na perseguição de um inimigo ou durante um tiroteio em alta velocidade.

Salvo EPL

Captura de tela via Ubisoft

Algo que pode ser encontrado em quase todos os títulos de battle royale é uma espécie de lançador de granadas, e o Hyper Scape não é exceção. O Salvo EPL, bem como a Skybreaker, só será eficaz em situações específicas. Os explosivos causam grandes danos. Mas como eles precisam rolar para o alvo ou atingi-los no impacto, não é algo que possa ser usado muito, especialmente com o estilo de jogo atual, incentivando os jogadores a permanecer em movimento, em vez de parados. As três primeiras melhorias aumentarão o tamanho do pente do Salvo EPL e a última melhoria aumentará o tamanho do pente novamente, assim como seu dano.

Komodo

Captura de tela via Ubisoft

O Plasma Blast Launcher é a melhor alternativa para as duas armas mencionadas acima. Este lançador oferece o mesmo dano que o Salvo, mas atira perfeitamente em linha reta. Isso abre muitas situações nas quais pode ser usado. As três primeiras melhorias para o Komodo aumentam seu tamanho de pente e a última melhoria aumenta isso e seu dano. Recomendamos o Komodo em vez do Salvo em nove a cada dez vezes.

Protocol V

Captura de tela via Ubisoft

Como o único rifle franco-atirador disponível no jogo no momento, o Protocol V não decepciona. Esta arma está bem equilibrada. Embora um tiro não seja o suficiente em sua forma base, uma vez que seja totalmente melhorada, a arma pode derrotar os inimigos com um único tiro na cabeça. Não há queda de bala neste rifle, por isso é perfeito para lutas de médio a longo alcance. Os jogadores costumam usar o Protocol com uma arma diferente, mais adequada para combates a curta distância. Mas, a partir de agora, não há arma melhor para derrotar inimigos à distância do que o Protocol V.

Hexfire

Captura de tela via Ubisoft

Provavelmente certos jogadores usarão com mais frequência, a Hexfire é uma arma Gatling com um um pente extramente grande. A arma é surpreendentemente precisa, mas o lado negativo é o dano causado por bala. Mesmo quando totalmente melhorada, não é a arma mais forte. Mas seu enorme tamanho de pente e a velocidade com que dispara fazem desta uma ótima arma para usar em sua batalha pelo primeiro lugar.

Harpy

Captura de tela via Ubisoft

Outra arma que ajudará bastante a derrotar os inimigos de perto, a SMT de alta cadência, Harpy, é perfeita para conseguir as baixas matadoras enquanto os oponentes estão saqueando. Sua velocidade de tiro é incomparável com qualquer outra arma no jogo, mas sua maior falha é a falta de precisão. Você nunca vai querer tentar acertar inimigos à distância com esta arma.

Ripper

Captura de tela via Ubisoft

O Ripper será mais familiar aos jogadores de outros battle royales em primeira pessoa. Este rifle de assalto totalmente automático funciona exatamente como você esperaria. É perfeito para oponentes a curto e médio alcance. Mesmo com seu recuo, a arma ainda pode ser usada à distância se for usada com disparos curtos, em vez de descarregada de uma vez. As três primeiras melhorias aumentarão o tamanho do pente do Ripper e a última melhoria fará isso e aumentará seu dano. Se você é iniciante no Hyper Scape, esta é a arma perfeita para você encontrar e usar à medida que melhora no jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 13 de julho.