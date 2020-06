TimTheTatman pretende “esperar para ver o que acontece” com banimento de Dr Disrespect da Twitch

TheTheTatman recebeu uma avalanche de perguntas de seus espectadores sobre Dr Disrespect, que foi banido da Twitch na semana passada.

A Twitch não revelou nenhuma informação e o próprio Dr Disrespect comentou no Twitter que não tinha certeza dos detalhes do banimento, então as redes sociais foram tomadas por especulações. Algumas pessoas citaram fontes que parecem saber o que pode estar acontecendo. Mas para Tim não funciona assim.

Conversando com os espectadores na manhã de hoje, Tim disse que iria esperar para ver em relação ao banimento de Dr Disrespect da Twitch.

“Todo mundo fica falando em fontes, todo mundo”, disse ele. “Eu, pessoalmente, não quero presumir o pior, certo? Obviamente. Então vou só esperar para ver o que acontece.”

Antes de alguém citar para Tim relatos de que o banimento de Dr Disrespect era “sério o suficiente para acabar com sua carreira no streaming”, Tim recebia de seus espectadores algumas perguntas sobre as teorias de conspiração que por algum motivo o envolviam.

Sem responder as perguntas diretamente, Tim disse que, ao ler especulações sobre Dr Disrespect que o envolvam, ele fica feliz por poder determinar facilmente se são verdadeiras ou não.

Sobre uma teoria de conspiração específica que indica que Disrespect, Tim e outros streamers poderiam lançar sua própria plataforma de streaming no futuro, Tim não falou especificamente se era verdadeira ou falsa. Mas insinuou que os relatos teriam sido fabricados, falando como ele, pessoalmente, era “preguiçoso”. Usando sua preguiça como defesa, Tim deu a entender que não gostaria de jeito nenhum de começar uma plataforma de streaming do zero com outras personalidades.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 29 de junho.