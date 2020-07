TimTheTatman está triste por não poder jogar com Dr Disrespect

"Eu não faço as regras."

TimTheTatman e Dr Disrespect não costumavam jogar juntos diariamente. Mas, em sua transmissão, Tim comentou como sente falta de poder jogar com o streamer, agora banido.

Disrespect foi banido da Twitch por motivos ainda desconhecidos há mais de um mês. A plataforma ainda não revelou o porquê. Além disso, Dr Disrespect disse em entrevistas que também não sabia por que tinha sido banido.

O mistério continua, e criadores de conteúdo como TimTheTatman acabam sentindo falta de jogar com Dr Disrespect.

“Por estar banido da Twitch, tecnicamente não posso jogar com ele. E, sabe, ele é meu amigo”, disse ele. “Mas eu não faço as regras, cara, infelizmente. Nas palavras dele mesmo, está fora das minhas mãos.”

Tim e Dr Disrespect não jogavam juntos regularmente, principalmente devido aos conflitos de horário de suas streams, mas os dois se juntavam quando a agenda permitia.

Com base na resposta de Tim às perguntas dos espectadores sobre Dr Disrespect, ele também parece não saber exatamente por que o amigo foi banido. Mas fica evidente que ele sente falta de criar conteúdo e brincar com o personagem divertidamente narcisista.

No último mês, Dr Disrespect fez apenas algumas poucas publicações nas redes sociais. A principal delas foi um vídeo publicado no Twitter, onde ele canta “não está mais nas minhas mãos, mas ainda estou no controle”.

Mais ou menos no mesmo dia, Dr Disrespect deu algumas entrevistas a veículos diversos, dizendo que não sabia por que tinha sido banido e estava lidando “com muito estresse e ansiedade”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 30 de julho.