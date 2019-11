Terry Bogard será lançado hoje em Super Smash Bros. Ultimate

A data de lançamento do quarto personagem DLC do Fighters Pass de Super Smash Bros. Ultimate, Terry Bogard de Fatal Fury, finalmente foi revelada.

Em uma apresentação especial de 45 minutos sobre Terry e a história da empresa de videogames SNK, a Nintendo disse que o lutador seria lançado hoje.

Na apresentação, o diretor da série, Masahiro Sakurai, explicou os movimentos de Terry, além de como eles se relacionam com o personagem e a série. A Nintendo também revelou a fase e a música especiais de King of Fighters, que serão lançadas junto com o novo lutador.

Ao todo, haverá 50 faixas no DLC de Terry, que é o máximo já feito para um lutador DLC. Serão usadas faixas de vários jogos da SNK além de King of Fighters e Fatal Fury.

Terry foi revelado originalmente há alguns meses em um Nintendo Direct, no lançamento oficial de Banjo-Kazooie para o jogo. Ultimate também agregou o Joker de Persona 5 e o Herói de Dragon Quest a seu elenco ao longo deste ano.

O quinto e último personagem do Fighters Pass continua um mistério, assim como sua data de lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 06 de novembro.