T1 demite ANTi após acusações de que teria mantido relações sexuais com menor de idade

A T1 encerrou ontem todas as relações com o profissional de Super Smash Bros. Jason “ANTi” Bates após acusações de que ele teria mantido relações sexuais com uma menor de idade em 2016.

O caso aconteceu na Smash The Record 2016, em Orlando, onde Bates teria conhecido a mulher em questão através do Tinder. Ele a chama de Samantha, mas ela escolheu, em seu depoimento original, não revelar sua identidade.

Em vez de dar seu depoimento em um TwitLonger ou usando imagens, Samantha entrou em contato com Shiva, que também faz parte da comunidade de Smash e foi envolvida em uma situação parecida com Richard “Keitaro” King. Nas mensagens, originalmente anônimas, ela relata ter mentido inicialmente sobre sua idade, bebido com Bates e tido relações sexuais com ele, além de D’Ron “D1” Maingrette, Ryan “La Luna” Coker-Welch e Keitaro.

She wanted to remain anonymous pic.twitter.com/rrs8Np9WtD — shiva (@shxvah) July 2, 2020

“Não sei, na minha cabeça eu ainda sinto que de alguma forma ‘consenti’ ao me colocar nessas situações, porque eu aceitava que pagassem uber pra mim, porque eu bebia com eles e ia com eles a seus quartos de hotel”, Samantha diz. “Mesmo sabendo exatamente o que estava fazendo, eu menti propositalmente sobre minha idade para continar andando com essas pessoas que meus amigos da época admiravam.”

Bates respondeu em um TwitLonger, agora excluído, onde explica toda a situação por seu ponto de vista, mas não menciona nenhuma das outras pessoas conhecidas da cena.

Em seu depoimento, Bates disse que, no início de suas conversas no Tinder, ele perguntou quantos anos ela tinha e ela disse ter 18. Segundo ele, ela continuou dizendo que era maior de idade quando os dois interagiram, apesar de ela ter dito que revelou ter 15 anos na época.

“Você consentiu o tempo inteiro, continuou dizendo ter 18 anos, mesmo depois de eu ter começado a conversa no Tinder perguntando ‘quantos anos você tem?’ porque EU SEI que as pessoas mentem suas idades o tempo todo”, disse Bates. “Você até admitiu ter mentido a idade para andar com a gente, porra. E, sinceramente, gostaria de ter provas de que você tinha 15 anos na época, porque isso realmente parece vingança, parece que você ficou chateada que paramos de nos falar.”

Outro jogador de Smash chamado Stone diz que Samantha contou a ele a história há três anos, quando conheceu ANTi no Tinder. Ela disse que tinha mentido sobre sua idade para Bates e que nunca tinha revelado a verdade em suas interações, segundo Stone.

Antes de a T1 se manifestar, Bates confirmou que ele seria desligado da organização por causa das acusações, como aconteceu com Nairoby “Nairo” Quezada e Keitaro.

“Hoje, ficamos a par de acusações sérias envolvendo Jason ‘ANTi’ Bates”, disse a T1. “Depois de discutir profundamente a questão com o jogador, decidimos encerrar nossa relação profissional com ele imediatamente.”

Bates terminou seu depoimento dizendo que vai se retirar da comunidade e deixar de seguir ou bloquear pessoas envolvidas com Smash que não sejam seus amigos, porque “não fez nada de errado e não vai deixar a horda de pessoas que o odeiam ditar como ele deve viver a vida”.

Atualização, 3 de julho, 17:22 BRT: ANTi excluiu todas as publicações relacionadas à demissão da T1 e às acusações feitas. Ele disse que seria “mais inteligente entrar em contato com um advogado sobre isso”.

Captura de tela via Twitter

Ainda é possível encontrar uma versão de seu TwitLonger original no Pastebin.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 02 de julho.