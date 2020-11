Steam beta agora oferece suporte ao controle DualSense do PlayStation 5

Os jogadores do PlayStation 5 podem usar seus novos controles DualSense no cliente Steam beta. Nem todos os recursos do controle são suportados atualmente, mas o controle ainda pode ser usado para jogar.

A atualização mais recente apresenta apenas suporte inicial para o controle DualSense e não inclui suporte para os recursos de rumble, trackpad e giroscópio. Esses recursos provavelmente terão suporte em uma atualização futura.

O Xbox Series X já é compatível com o cliente Steam Beta, e um erro que fazia com que o controle do Series X aparecesse como dois controles separados foi resolvido. A atualização também corrigiu erros que faziam com que os manuais do jogo abrissem dentro do cliente Steam em vez de no navegador do usuário e fazia com que o menu suspenso da estante fosse renderizado sem exibir um fundo.

Os jogadores com sorte o suficiente para já ter um PS5 podem usar o novo controle DualSense em seu PC sem problemas. Eles podem usar um USB-C para USB-A para conectar o controle na maioria das configurações do computador ou conectá-lo por Bluetooth. Uma explicação completa de como conectar o controle DualSense ao seu computador pode ser encontrada aqui.

O controle DualSense também é compatível com telefones Android, mas atualmente não é compatível com o iOS mais recente para iPhones.

O DualSense é um dos controles mais avançados do mercado que pode ser usado em várias plataformas, e os novos recursos provavelmente serão suportados pela Steam no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 14 de novembro.