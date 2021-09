Splitgate: início e o que esperar do futuro

Halo e Portal são duas franquias que muitos jogadores dirão que definiram suas infâncias. Mas para Ian Proulx, esses jogos agora definem sua carreira.

Proulx era apenas um adolescente quando concebeu a ideia de colocar as duas franquias juntas. Anos mais tarde, fãs de todo o mundo têm aproveitado sua ideia desde o relançamento do beta há apenas alguns meses.

Splitgate já existe há mais de dois anos, mas muitos não sabiam de sua existência até recentemente. O jogo foi anunciado na E3 2021 para PlayStation e Xbox e lançaria um beta aberto um mês depois, após duas rodadas de testes fechados bem-sucedidos.

Os co-fundadores Proulx e Nicolas Bagamian ficaram surpresos com o fato de o jogo ter recebido tanta atenção depois de atingir a marca de dois milhões de downloads inesperados apenas na primeira semana. Ele até atingiu um dos maiores números de jogadores simultâneos na Steam logo após seu lançamento, batendo títulos bem estabelecidos como Garry’s Mod e Valheim naquele fim de semana.

We have just raised $100 MILLION to continue our journey as an independent, community-first game studio.



Read more about it below: pic.twitter.com/jltcqMsvRb — Splitgate – Season 0 (@Splitgate) September 14, 2021

Agora que Splitgate teve tanto sucesso e a equipe garantiu um investimento de US$ 100 milhões, a empresa se concentrou no que pode adicionar para tornar o jogo melhor e mais divertido.

O futuro do Splitgate Esports

Os e-sports têm estado na mente de muitos fãs de Splitgate interessados ​​em ver jogadores de primeira linha exibindo suas habilidades em torneios maiores do que os que aconteceram até agora. Com o novo investimento, Proulx e sua equipe estão procurando criar um empreendimento de e-sports de sucesso junto com o jogo.

“Acho que queremos fazer provavelmente um formato de liga”, disse Proulx ao Dot Esports. “Eu acho que especialmente para um novo jogo, é importante ter algo como um caminho até o profissional. Acho que, para nós, definitivamente queremos um formato e, novamente, ainda estamos finalizando exatamente como o formato será. Mas, em minha mente, é importante ter um lugar para os profissionais existentes que jogam este jogo há dois anos e meio… mas também tendo em mente que há muitos jogadores que estão se tornando muito bons muito rapidamente.”

Proulx enfatizou o desejo de uma oportunidade para os jogadores mais novos que ainda podem estar melhorando no jogo competirem no nível mais alto, semelhante ao formato VALORANT Champions Tour, onde qualquer equipe pode se inscrever.

Quando o Splitgate sairá do beta?

A equipe de 1047 Games não tem data de lançamento em mente por enquanto, e não há como dizer se o lançamento do jogo se alinhará com uma nova temporada.

A maioria dos fãs está ciente de que o jogo é muito polido. Tem alguns bugs, como muitos jogos novos, mas Proulx não está pensando no polimento do jogo ou na quantidade de erros em termos de lançamento.

O que o preocupa é manter a programação de conteúdo que virá com o lançamento de um jogo e ter uma equipe para implementar essas mudanças.

“Não se trata apenas de preparar o produto, trata-se realmente de preparar a equipe”, disse Proulx. “Há outros recursos que temos em mente apenas para nossa visão de como é o Splitgate 1.0. Isso é muito diferente do que parecia há dois meses. Mas também é importante que tenhamos todas as peças e que construamos a equipe de acordo.”

A 1047 Games anuncia que está “contratando agressivamente”. Proulx disse que a empresa teve um aumento significativo no número de candidatos desde o anúncio do investimento e deve ajudar a acelerar o processo de lançamento do jogo.

Splitgate planeja lançar novos conteúdos em um ritmo rápido

O motivo pelo qual Proulx deseja uma equipe no lugar é para lançar conteúdo como eventos por tempo limitado e desafios sazonais. Os vários modos Rumble e Casual provavelmente verão mudanças em algum ponto e se transformarão em eventos de tempo limitado.

“Muitos desses modos não são necessariamente coisas que você deseja jogar todos os dias”, disse ele. “Eu acho que há 10 modos de rumble agora, mas poderíamos fazer centenas de modos com modificadores… Então, para nós, é tipo, ok, vamos tirar o melhor do Casual, vamos tirar o melhor do Rumble. Aquelas que quero jogar todos os dias, como Gun Game, é algo que é sempre divertido. Vamos dar o nosso melhor em uma lista de reprodução consolidada.”

Além dos modos rotativos, a equipe já está pensando em como seria um evento sazonal. No passado, existiram temas como o do Halloween, e os desenvolvedores disseram que gostariam de ter esses tipos de recursos disponíveis no jogo para serem ganhos. Isso provavelmente assumirá a forma de um desafio sazonal que permite aos jogadores completar os objetivos em um período de tempo especificado para ganhar novas recompensas.

Um fluxo constante de conteúdo não significa grandes mudanças apenas por mudar

Um fator que os desenvolvedores do Splitgate não querem são mudanças que prejudiquem a integridade do jogo. Isso vale tanto para o cenário profissional quanto para o jogador casual. O que eles gostariam de ver são mudanças que tenham significado para eles.

“Onde podemos pegar um mapa e dizer, ‘ok, as pessoas não gostam disso, como podemos fazer melhor?’ E como podemos contar uma história? Como o Pantheon, por exemplo, talvez a parede de rocha desmorone. E agora uma certa seção do mapa está bloqueada. Todas essas são ideias neste momento. Tipo, não é algo em que realmente começamos a trabalhar. Mas esse é o tipo de mentalidade aqui, vamos manter a integridade competitiva, mas mantê-la renovada mudando o mapa”, disse Proulx.

Os desenvolvedores acabaram de introduzir um novo mapa com a temporada 0, mas o removeram da rotação devido a problemas de desempenho no console. A Estação Karman deve retornar à rotação do mapa na segunda-feira.

A progressão cruzada está chegando, mas não tão cedo

A progressão cruzada ainda está muito longe, de acordo com Proulx. Como a escala de jogadores aumentou, também aumentou a tarefa de adicionar progressões cruzadas ao jogo. Vincular contas para obter drops da Twitch é algo que a equipe queria fazer antes, mas a tarefa foi deixada de lado quando o jogo se tornou popular e os desenvolvedores precisaram mudar sua atenção para a manutenção do servidor.

Poder mudar o nome no jogo é algo que os jogadores estão pedindo, mas, por enquanto, os jogadores estão presos ao nome que escolheram para sua plataforma. No futuro, Proulx disse que não vê nenhuma razão para os desenvolvedores não permitirem que os jogadores mudem seus nomes após a implementação da progressão cruzada.

Gerenciamento de partida e bots em Splitgate

O gerenciamento de partidas é algo que os jogadores têm perguntado com frequência, já que cada jogo tem uma experiência diferente com base em contra quem eles foram colocados e em qual servidor eles se conectaram.

Em Splitgate, os jogadores são colocados em jogos principalmente com base em quanto tempo eles estão esperando, mas o gerenciamento de partidas também leva outros fatores em consideração.

No ranking, eles olham para o Elo de um jogador, ping, quanto tempo aquele jogador esperou e vários outros elementos. Quanto mais tempo um jogador espera, mais o jogo tenta atrair as pessoas para um lobby com base nessas variáveis.

Casual tem uma maneira muito mais simples de atrair as pessoas para as partidas, é baseado menos nesses outros fatores e mais em quanto tempo o jogador está esperando e quais modos são selecionados. Mas o jogo leva tudo em consideração quando um jogador começa a procurar um modo Casual.

Para aqueles que gostam dos modos de jogo Casuais, bots sendo trazidos para o jogo quando alguém sai tem sido uma reclamação entre muitos jogadores. Proulx disse que provavelmente vai trazer de volta a adição de jogadores reais em partidas casuais nos primeiros minutos da partida.

“Costumávamos permitir que você participasse de um jogo e progredisse nos primeiros dois minutos”, disse Proulx. “E então nos livramos disso porque era apenas como um passo a mais. Nós quase certamente adicionaremos isso de volta onde você pode se juntar a uma partida em andamento no primeiro minuto ou dois.”

Splitgate é gratuito para jogar e está disponível na Steam, Xbox One e PlayStation 4. O desenvolvimento para o Xbox Series X / S e PS5 está em andamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 18 de setembro.