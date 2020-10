Sony revela lista completa de 20 jogos do PlayStation Plus Collection jogáveis ​​no PS5 no lançamento, além de Bugsnax grátis no PS Plus em novembro

A Sony revelou que Bugsnax será um título gratuito do PlayStation Plus em novembro, quando o jogo for lançado no PlayStation 5.

A empresa também revelou uma lista de 20 jogos que serão gratuitos para membros do PlayStation Plus quando o PlayStation 5 for lançado em 12 de novembro, como parte de sua nova coleção do PlayStation Plus.

O bonito e brincalhão Bugsnax se tornou imediatamente popular quando foi revelado no início deste ano. O fato de que será gratuito no PS5 quando for lançado é outra atração para o PS Plus.

Enquanto isso, a PS Plus Collection é um grupo de jogos do PlayStation 4 que estará disponível gratuitamente para membros do PlayStation Plus no PS5 como mais uma vantagem para o serviço de assinatura. Embora existam 20 jogos do PS4 jogáveis ​​gratuitamente (com PS Plus) no PS5 quando for lançado em 12 de novembro, a lista irá crescer para incluir ainda mais com o tempo.

Há uma lista impressionante de títulos de lançamento para a coleção PS Plus, especialmente quando se trata de jogos exclusivos para PlayStation. Títulos clássicos como God of War, Bloodborne, Uncharted 4 e The Last of Us Remastered destacam os jogos da Sony.

Mas há uma série de títulos de terceiros que também eram importantes no PS4. Essa lista inclui Monster Hunter: World, Resident Evil 7, Fallout 4, Battlefield 1 e Call of Duty: Black Ops III.

Aqui está a lista completa dos jogos PS Plus Collection que podem ser jogados gratuitamente no PS5 no lançamento.

Jogos da PlayStation Worldwide Studios

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Jogos de terceiros

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 28 de outubro.