Sony adiciona recompensas em jogo para Rocket League, NBA 2K21, Call of Duty: Warzone e mais para a PlayStation Play At Home 2021

A Sony está expandindo o programa PlayStation Play At Home 2021 com outra grande atualização no final deste mês, que apresentará principalmente conteúdo em jogo.

A partir de 17 de maio, os jogadores poderão resgatar novos pacotes de conteúdo Play At Home da PlayStation Store no PS4 e PS5, dependendo do sistema em que os jogos estão disponíveis.

Esses pacotes serão uma mistura de itens gratuitos no jogo, moedas e outros conteúdos vinculados a títulos premium e gratuitos, como Rocket League, NBA 2K21 e Brawlhalla. Aqui estão todas as vantagens que os jogadores poderão resgatar.

Rocket League Pacote PlayStation Plus – inclui quatro itens únicos de customização: Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail, e a Trimpact BL Player Banner.

Brawlhalla Play at Home Pack: Rayman Legend Unlock, Sir Rayelot Skin com Machado e Gauntlet Weapon Skins, Emote de encolher de ombros e Grimm Sidekick.

Destruction AllStars 1100 Destruction Points

MLB The Show 21 10 pacotes “The Show”

NBA 2K21 Play at Home Pack: MyTEAM Series 2 Amethyst Damian Lillard, 5.000 pontos MyTEAM e muito mais.

Rogue Company Rogue Company: Pacote Play at Home – inclui o Traje Kyoto Undercover Ronin e 200 Rogue Bucks.

World of Tanks / World of Warships Pacote de duas vezes a coragem World of Tanks : Modern Armor, este pacote inclui cinco Boosters x1.5 Silver, cinco Boosters x2 XP, 7 dias de Premium Account e muito mais. World of Warships: Legends : Tier III Battlehip Arkansas, 7 dias de Premium Account e 5x Rare Boosters de todos os cinco tipos.



Um pacote adicional estará no ar a partir de 20 de maio para Call of Duty: Warzone, que fornecerá aos jogadores 5 Tokens de Double XP. No entanto, esses tokens só poderão ser usados ​​até 6 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 13 de maio.