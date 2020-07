Sodapoppin é banido da Twitch

O canal da Twitch do popular streamer Sodapoppin foi banido, embora o motivo exato não tenha sido confirmado.

A conta do Twitter @StreamerBans, que tweeta automaticamente quando os parceiros da Twitch são banidos, twittou às 22h21 que Sodapoppin havia sido banido. Quase 20 minutos antes do banimento de Soda, o streamer Roflgator foi banido, o que levou alguns fãs a pensar que os banimentos estão relacionadas a uma stream de VRChat que o par fez em 17 de julho.

Durante a stream, vários personagens do jogo usavam roupas reveladoras, incluindo lingerie. A Twitch descreve suas regras sobre conteúdo sexualmente explícito em jogos nas Diretrizes da comunidade.

“Ao se deparar com nudez no jogo ou conteúdo sexual em um jogo permitido, os usuários devem ficar apenas o tempo necessário para progredir”, disse a Twitch. “Além disso, os usuários não podem se envolver em simulações de atividades sexuais ou dramatizações eróticas — incluindo os comportamentos específicos listados em Conteúdo sexualmente sugestivo acima— com outros jogadores em jogos online. Os jogos que consistem principalmente em conteúdo gerado pelo usuário, dramatizações no jogo ou interações em realidade virtual não estão isentos dessa política.”

Nem Sodapoppin ou Roflgator fizeram uma declaração pública sobre seus banimentos. De acordo com a política da Twitch, a plataforma não informou o motivo ou a duração de seus banimentos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Preston Byers no Dot Esports no dia 20 de julho.