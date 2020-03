Servidores da Blizzard saem do ar em momento de distanciamento social por causa de COVID-19

Os servidores da Blizzard têm tido problemas técnicos nos últimos dias, provavelmente por causa do aumento de movimento que vem com o isolamento social, medida tomada para conter o COVID-19. Houve mais de 23.000 denúncias no Downdetector de que a Battle.net estava fora do ar às 23h BRT de 17 de março.

Captura de tela via Downdetector

A Blizzard falou sobre os problemas de login e autenticação no Twitter, dizendo que estava investigando. Não foi confirmado que a causa seja o aumento no tráfego, mas é difícil não relacionar o aumento da presença dos jogadores em quarentena com ao menos parte do problema. Evidentemente, a Blizzard também já está familiarizada com ataques DDOS (ataque de negação de serviço), então vamos precisar esperar uma confirmação da causa dos problemas.

We're currently investigating an issue affecting our authentication servers, which may result in failed or slow login attempts. — Blizzard CS – The Americas (@BlizzardCS) March 18, 2020

Ao longo da noite, os problemas no servidor foram graves e generalizados. Jogadores de Diablo, World of Warcraft, Call of Duty, Overwatch e Starcraft ll relatam ter sido desconectados de jogos devido a problemas no servidor.

Muitos relatam que não conseguem se conectar à Battle.net. Alguns jogadores de vários títulos foram colocados em filas de login e desconectados assim que sua vez chegava. Outros relatam que tiveram a conexão com a Activision-Blizzard interrompida no meio dos jogos. O momento foi especialmente ruim para os profissionais de esports que disputavam a partida do Overwatch Tranquility.

Blizzard, the timing is just horrible! We're in the middle of a tournament out here 😭 — Impurse CG (@impurse00) March 18, 2020

Até mesmo quem estava em modos solo ou campanha relatou ter perdido progresso na Battle.net.

Esperamos que em breve haja melhorias aos servidores da Battle.net.

Artigo publicado originalmente em inglês por Aaron Alford no Dot Esports no dia 17 de março.