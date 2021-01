Segundo dia da AGDQ 2021 começa com bloco dedicado a Sonic

Mais de R$ 500.000 foram arrecadados para instituições de caridade no primeiro dia do evento.

Já começou o segundo dia da Awesome Games Done Quick Online 2021, onde os maiores speedrunners do mundo se reúnem do conforto de suas casas para arrecadar fundos para causas importantes.

No primeiro dia do evento de speedrunning, os fãs encontraram alguns jogos novos, incluindo uma corrida acirrada de Ori and the Will of the Wisps.

O segundo dia, no entanto, começa com um grande bloco dedicado a Sonic the Hedgehog, onde os speedrunners tentarão completar jogos clássicos da série Sonic, como Sonic 3. Alguns títulos novos (Sonic Mania) e odiados (Sonic 06) aparecerão ao longo do dia dedicado a Sonic.

E é tudo por uma boa causa. Em menos de 24 horas, o evento já tinha arrecadado bem mais de 100.000 dólares (equivalentes a aproximadamente meio milhão de reais) para a Prevent Cancer Foundation, uma ONG dedicada à prevenção e detecção do câncer em seus estágios iniciais em vários lugares do mundo.

Os eventos da GDQ, que acontecem duas vezes por ano, costumam arrecadar milhões para instituições de todo o mundo. Então fique de olho para ver se os fãs se superam novamente ao fim da última speedrun da semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 04 de janeiro.