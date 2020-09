Rocket League ultrapassa a concorrência após atingir 1,3 milhão de jogadores

Depois de se tornar gratuito no início desta semana, Rocket League atingiu novos patamares, ultrapassando rapidamente um milhão de jogadores em todas as plataformas pela primeira vez na história do jogo.

E agora, apenas dois dias depois, o jogo continuou a subir, atingindo 1,3 milhão de jogadores e passando alguns dos maiores jogos em termos de pico de usuários de todos os tempos, incluindo CS:GO e Dota 2.

Captura de tela via Psyonix

Não é exatamente justo comparar Rocket League com os dois maiores títulos da Valve, considerando que esses jogos estão disponíveis apenas para PC, enquanto Rocket League está em todos os três principais consoles e PC com recursos para jogar entre as plataformas. Mas mostra o quão grande foi o impacto que o jogo gratuito teve para a Psyonix e a base de jogadores.

Em comparação com os dois jogos que geralmente estão no topo das paradas, o novo pico de Rocket League de 1.369.149 (no momento da escrita) passou Dota 2, com 1.291.328 e também CS: GO, com 1.305.714 de pico.

Em março, o jogo atingiu o pico de quase 500.000 jogadores em todas as plataformas, com 119.124 desses jogadores vindo apenas da Steam, de acordo com os gráficos da Steam.

E enquanto a versão da Steam de Rocket League não está mais disponível para compra ou download, o jogo atingiu o pico novamente na plataforma, registrando 135.247 apenas com base em jogadores consistentes ou recorrentes. Isso o alavancou para os cinco jogos mais disputados hoje na plataforma, ultrapassando PUBG com 87.973 jogadores e se acomodando bem abaixo de Among Us com 380.914 jogadores.

No momento, não há uma maneira precisa de rastrear em qual plataforma os jogadores de Rocket League estão jogando fora da Steam, mas a base de jogadores do console sempre foi enorme e provavelmente é responsável pela maior parte do aumento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 25 de setembro.