Revelação completa do Battlefield 6 em 9 de junho

A próxima entrada da icônica da série Battlefield, Battlefield 6, será oficialmente revelada na quarta-feira, 9 de junho pela Electronic Arts e DICE. Os desenvolvedores anunciaram a data e hora, 11h, na conta oficial do Battlefiel no Twitter de hoje com um link para a página do jogo no YouTube, sugerindo o lançamento de um trailer naquele momento.

Esta data de revelação se alinha com as indicações lançadas pela equipe de Battlefield em maio e provavelmente servirá como um precursor para uma apresentação do EA Play que ocorrerá em 22 de julho. Durante uma chamada de lucros para investidores em maio, a EA disse que espera um Battlefield 6 lançado em algum momento entre outubro e dezembro.

No entanto, ainda não houve uma grande quantidade de informações oficiais lançadas sobre o jogo. Uma postagem no blog de Oskar Gabrielson, gerente geral da DICE, diz que será um dos maiores jogos de Battlefield com a “maior equipe de todos os tempos” da empresa trabalhando nele. Battlefield 6 também foi confirmado para ser lançado no PC, bem como nos consoles atuais e de próxima geração.

Um suposto vídeo interno vazado da DICE que apareceu apenas alguns dias antes do anúncio da data de revelação parece mostrar imagens. O vídeo mostra o que parece ser um retorno a um cenário de guerra moderno ou futurista com helicópteros, um lançamento de ônibus espacial e um daqueles cães-robôs semelhantes aos da Boston Dynamics. O excepcionalmente popular Battlefield 4 aconteceu neste tipo de ambiente. Após esse lançamento, Battlefield 1 viu um retorno a Primeira Guerra Mundial e Battlefield 5 ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial.

Veremos se a filmagem vazada é do vídeo de revelação do Battlefield 6 quando a revelação acontecer em 9 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 01 de junho.