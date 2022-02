Quem está desenvolvendo os mais de 10 jogos como serviço que a Sony planejou até 2025?

Na mais recente chamada de resultados da Sony, a empresa anunciou discretamente um plano ambicioso para lançar mais de dez jogos como serviço até o ano fiscal que termina em 31 de março de 2026. São mais de dez novos projetos lançados em apenas quatro anos.

A Sony adquiriu recentemente a Bungie, desenvolvedora de um dos jogos como serviço de maior sucesso, Destiny 2, poucos dias antes desta chamada de resultados, e estará colaborando de perto com a Bungie para fazer uso da “experiência e tecnologia” que desenvolveu no espaço de jogos de serviço.

Com base em relatórios já existentes, bem como listas de empregos passados ​​/ presentes, reunimos uma lista abrangente de dez desenvolvedores e estúdios que provavelmente assumirão alguns dos projetos de jogos como serviço da Sony.

Naughty Dog – Projeto The Last of Us: Factions

Imagem via Naughty Dog

O spin-off multijogador para a sequência de The Last of Us ainda está sendo trabalhado, de acordo com um post recente no blog da Naughty Dog. Os desenvolvedores tomaram a decisão de não incluir Factions, o modo de jogo online original incluído no primeiro jogo, na sequência em setembro de 2019. Mas a postagem do blog dois anos depois confirmou que eles ainda estão trabalhando nele e atualmente contratando para o projeto.

No momento da redação deste artigo, existem várias vagas de trabalho relacionadas a multijogador na Naughty Dog, incluindo designer de ambiente, designer de economia, designer de sistemas e designer técnico. Particularmente, a opção para designer de economia indica fortemente que Factions existirá como um jogo multijogador como serviço, com inúmeras responsabilidades focadas principalmente em monetização, receita e retenção.

Bungie – Projeto “Matter”

Imagem via Bungie

A Sony e o Playstation confiarão fortemente na Bungie por suas contribuições para seus planos maiores de serviços. Obviamente, o suporte e desenvolvimento contínuos de Destiny 2 serão uma parte fundamental disso, mas a Sony também está ansiosa por um dos futuros projetos da Bungie.

Esse projeto atende pelo nome de “Project Matter”, rumores de ser um título PvP competitivo com um forte foco no potencial de esports. No início de 2021, a Bungie colocou uma lista de empregos para um “Incubation Multiplayer Systems Designer” para criar “mecânicas de jogo multiplayer competitivas que fornecem profundidade estratégica e oportunidades de contra-jogo”, de acordo com a lista de empregos. Outra lista compartilhada pela Dexerto estava procurando por um designer de jogabilidade/combate com experiência em “jogos de ação focados em personagens”.

A ideia de um jogo multijogador estratégico baseado em personagens com elementos de contra-jogo atrai muitas comparações com jogos como Overwatch e VALORANT, mas é muito cedo para começar a adivinhar como seria o projeto. Ambas as vagas não estão mais abertas, indicando que talvez a Bungie já tenha trazido pessoas para começar a trabalhar em seu novo projeto.

Guerilla Games – projeto não anunciado

Imagem via Jogos de Guerrilha

O estúdio Guerilla Games tem sido uma parte fundamental da programação da Sony há anos e, após vários lançamentos bem-sucedidos de Killzone, teve seu desempenho de destaque em 2017 com o lançamento do aclamado Horizon Zero Dawn. A sequência desse jogo, Horizon Forbidden West, é um dos títulos mais esperados de um calendário de lançamentos de 2022, mas o estúdio holandês já está olhando para novos empreendimentos.

Em novembro de 2021, a Push Square informou que a Guerilla Games havia postado uma lista de empregos para um líder de garantia de qualidade do projeto em um “projeto futuro” e está procurando candidatos com mais de três anos de experiência em jogos online ou de serviço. Essa vaga ainda está aberta no momento da escrita.

Insomniac – Projeto multijogador não anunciado da Marvel

Imagem via Sony, Insomniac Games

A Insomniac Games tem sido uma parte fundamental do sucesso da Sony em videogames por mais de duas décadas, particularmente através das icônicas séries Ratchet & Clank e Spyro. Mais recentemente, prosperou graças à parceria da Marvel e da Sony, lançando os títulos amplamente aclamados Homem-Aranha e Homem-Aranha: Miles Morales, com Homem-Aranha 2 e Wolverine chegando no futuro.

A Eurogamer informou sobre um possível título multijogador em junho de 2021, depois que a Insomniac twittou uma nova rodada de vagas de empregos que incluíam um “Multiplayer Systems Designer”. Alguns meses depois, surgiram relatos de que a Sony estava procurando desenvolver um título multijogador exclusivo para PlayStation ambientado no universo Marvel, com muitos sinais apontando para a Insomniac.

Outros estúdios

Haven Studios – O novo estúdio fundado pela veterana da EA/Ubisoft, Jade Raymond, começou uma onda de contratações meses depois de ser formado, e se concentrou em contratar pessoas para trabalhar em um novo projeto online com IP exclusivo e novo para a Sony.

– O novo estúdio fundado pela veterana da EA/Ubisoft, Jade Raymond, começou uma onda de contratações meses depois de ser formado, e se concentrou em contratar pessoas para trabalhar em um novo projeto online com IP exclusivo e novo para a Sony. Sucker Punch – Os desenvolvedores do amplamente aclamado Ghost of Tsushima têm várias vagas de empregos disponíveis para as pessoas trabalharem em um “jogo multijogador espetacular”. A equipe trabalhou anteriormente no multijogador cooperativo através da expansão gratuita Ghost of Tsushima: Legends.

– Os desenvolvedores do amplamente aclamado Ghost of Tsushima têm várias vagas de empregos disponíveis para as pessoas trabalharem em um “jogo multijogador espetacular”. A equipe trabalhou anteriormente no multijogador cooperativo através da expansão gratuita Ghost of Tsushima: Legends. PlayStation London Studio – Várias vagas do London Studio estão procurando trazer pessoas para trabalhar em um “próximo jogo online para PlayStation 5”, especialmente pessoas que trabalharam em jogos como serviço.

– Várias vagas do London Studio estão procurando trazer pessoas para trabalhar em um “próximo jogo online para PlayStation 5”, especialmente pessoas que trabalharam em jogos como serviço. Firewalk Studios – Firewalk é um novo estúdio atualmente trabalhando em “um IP original não anunciado” como parte de sua parceria com a Sony. O estúdio é liderado por “desenvolvedores experientes que conhecem e amam jogos multijogador” e está contratando pessoas com experiência em “jogos como serviço”.

– Firewalk é um novo estúdio atualmente trabalhando em “um IP original não anunciado” como parte de sua parceria com a Sony. O estúdio é liderado por “desenvolvedores experientes que conhecem e amam jogos multijogador” e está contratando pessoas com experiência em “jogos como serviço”. Deviation Games – Deviation é um estúdio liderado pelo ex-chefe da Treyarch, Jason Blundell, e anunciou em junho de 2021 que está trabalhando em um “IP original AAA” com a Sony. O jogo entrou em “produção total” a partir de 2022, e muitos esperam que seja um jogo de tiro em primeira pessoa baseado no histórico de desenvolvimento de Blundell e outros membros da equipe.

– Deviation é um estúdio liderado pelo ex-chefe da Treyarch, Jason Blundell, e anunciou em junho de 2021 que está trabalhando em um “IP original AAA” com a Sony. O jogo entrou em “produção total” a partir de 2022, e muitos esperam que seja um jogo de tiro em primeira pessoa baseado no histórico de desenvolvimento de Blundell e outros membros da equipe. Firesprite – Firesprite está assumindo o reboot não anunciado de Twisted Metal da Lucid Games, devido à má recepção do Lucid’s Destruction All-Stars. Os relatórios iniciais de 2021 diziam que o reboot de Twisted Metal seria gratuito, com compras de cosméticos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 04 de fevereiro.