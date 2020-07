Quando termina o teste técnico de Hyper Scape?

A Ubisoft está se preparando para começar os testes de seu novo battle royale gratuito, Hyper Scape.

Não há muitas informações disponíveis sobre a história de Hyper Scape, mas a arte do jogo indica que ele deve se passar em um universo alternativo futurista e urbano.

Hyper Scape ficará disponível primeiro para PC e deve ser lançado para consoles até 2021. Uma versão em console pode significar um possível suporte para compatibilidade entre as plataformas, que é um fator crucial para o sucesso de muitos battle royales.

A única forma de jogar Hyper Scape agora, antes do lançamento completo em 12 de julho, é através dos drops da Twitch nos países selecionados. Os fãs que pretendem pôr as mãos no jogo precisam assistir às streams da Twitch que tenham drops habilitados para ter a chance de receber um convite para o teste. Não se esqueça de conectar suas contas da Twitch e da Ubisoft antes de abrir as streams, para não perder um possível convite.

Quando termina o beta fechado de Hyper Scape?

Imagem via Ubisoft

O período de testes técnicos de Hyper Scape pode ser considerado o beta fechado do jogo. Ele começa hoje (2 de julho) e está disponível apenas em alguns países da América do Norte e Europa.

A fase de testes de Hyper Scape fica por mais de cinco dias, terminando em 8 de julho às 4h BRT, para os jogadores norte-americanos e europeus de Hyper Scape.

Fontes esperam que um segundo beta seja lançado depois do teste técnico, mas isso não foi confirmado. Se acontecer, porém, pode ficar aberto a todos os jogadores antes do lançamento do jogo, em 12 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 02 de julho.