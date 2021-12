Quando Super People será lançado?

O gênero Battle Royale está dando as boas-vindas a outra nova entrada na forma de Super People.

Desenvolvido por Wonder People, o jogo busca trazer seu próprio toque, adicionando superpoderes à mistura. O design do mapa se assemelha ao Erangel de PUBG, o que significa que jogadores com experiência anterior podem nem mesmo precisar de tanto tempo para se ajustar ao jogo.

Super People acabou de encerrar seu estágio de teste beta fechado. Os jogadores foram obrigados a enviar um pedido de acesso aos desenvolvedores para acessar o beta fechado. Não há taxa de entrada também, e o jogo só está disponível na Steam por enquanto.

Considerando que acabou de terminar um período beta, o conteúdo do jogo ou a forma como os jogadores podem acessá-lo podem mudar no futuro dependendo do feedback que a Wonder People recebeu.

Os desenvolvedores do Super People ainda não comentaram sobre uma data específica, mas o jogo tem como objetivo ser lançado em 2022. A data exata pode mudar com base em como os betas abertos e fechados serão no futuro. Embora os jogadores que participam de testes beta possam desfrutar do Super People antes de seu lançamento, o ideal é que eles forneçam feedback valioso aos desenvolvedores. Relatórios de erros durante tais estados desempenham um papel crucial quando se trata de aperfeiçoar o jogo e podem até mesmo acelerar o cronograma de lançamento do Super People.

Deve haver alguns testes beta antes do lançamento completo do jogo, dando a todos os fãs a chance de experimentar este Battle Royale exclusivo antes que ele se torne amplamente disponível. A partir de agora, o foco principal está no PC, e não há planos de introduzir o jogo em outras plataformas. Isso pode mudar rapidamente dependendo do sucesso do jogo e dos desejos da comunidade, é claro.

Os jogadores que passam de outros títulos de atirador podem precisar ajustar suas preferências de sensibilidade no Super People, uma vez que todos os jogos tendem a ter uma sensação diferente quando se trata de mirar. Existem ferramentas úteis que auxiliam os jogadores quando se trata de converter suas configurações de sensibilidade existentes de outros jogos, no entanto, permitindo aos jogadores ir direto para a ação sem perder tempo com as configurações.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 27 de dezembro.