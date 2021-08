Quando será lançado o Madden NFL 22?

As equipes da NFL estão se reportando ao campo de treinamento, o que significa que um novo jogo do Madden está chegando.

Madden NFL 22 , a próxima edição da franquia de simulação de futebol americano, será lançado em 20 de agosto. Este jogo multiplataforma será lançado no PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Google Stadia.

Tom Brady, do Tampa Bay Buccaneers, e Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, foram ex-adversários do Super Bowl e agora compartilham a honra de serem os atletas de capa do Madden 22.

O modo de franquia está recebendo atualizações substanciais, com muitas melhorias da versão do ano anterior. Atualizações na gestão de pessoal, estratégia semanal e elementos mais dinâmicos têm como objetivo tornar a Franquia um modo mais profundo e envolvente.

Ultimate Team retorna com a mesma jogabilidade baseada em cartas que coloca super equipe contra super equipe. A grande atualização desse modo é a capacidade de ajustar as habilidades do X-Factor no intervalo.

Face of the Franchise, Superstar KO e The Yard também estão voltando para completar a lista de modos do jogo.

A apresentação geral do Madden 22 está recebendo uma atualização com o Dynamic Gameday. Esse recurso traz um clima melhorado nos estádios. Madden 22 também introduz mudanças de momentum e vantagem de home-field. Cada time tem diferentes modificadores que os beneficiam quando jogam em seu estádio.

Madden 22 está no meio de revelar as classificações dos jogadores. O 99 Club foi anunciado, com cinco jogadores recebendo a homenagem. Avaliações para quarterbacks, running backs e wide receivers também foram divulgadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Xavier Johnson no Dot Esports no dia 02 de agosto.