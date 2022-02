Quando será lançado Horizon Forbidden West? Tudo o que sabemos sobre o próximo título da Guerrilla

Horizon Forbidden West, a sequência altamente antecipada de Horizon: Zero Dawn de 2017, está cehgando.

Os fãs não terão que esperar muito pelo primeiro exclusivo AAA do ano para PlayStation. O jogo está programado para ser lançado na sexta-feira, 18 de fevereiro, o que significa que os jogadores em breve poderão seguir Aloy e se aventurar no mundo do Forbidden West.

Os desenvolvedores do jogo mais uma vez apresentarão aos jogadores um mundo vasto e aberto, cheio de atividades para completar e máquinas perigosas para derrotar. Como o título do jogo sugere, Aloy embarcará em uma jornada para o Forbidden West, que é uma área situada nos estados do oeste da América.

Desta vez, sua missão será parar uma praga misteriosa que vem matando tudo em seu caminho. Como é tradição em jogos de mundo aberto, haverá muitas outras atividades que exigirão sua atenção. Aloy encontrará novas máquinas e anomalias climáticas, o que deve criar um mundo intrigante para os jogadores.

Novas tribos também serão apresentadas ao longo do jogo. Uma das tribos até aprendeu a domar as máquinas, adicionando outro elemento ao Horizon Forbidden West .

See what the critics are saying about Horizon Forbidden West! pic.twitter.com/dozpVYCE43 — Guerrilla (@Guerrilla) February 16, 2022

Enquanto a sequência de Horizon: Zero Dawn de 2017 pega a melhor mecânica de seu antecessor, ela também adiciona novos elementos à jogabilidade, o que torna a experiência nova e cativante, de acordo com os comentários.

“O Horizon Forbidden West faz isso com desenvoltura, se construindo sobre as bases já impressionantes do Horizon Zero Dawn de 2017 para contar uma história emocionante”, disse Simon Cardy, da IGN. “Mas também adiciona assentamentos do tipo Witcher ao mapa e os preenche com ótimas missões secundárias. Há um senso genuíno de exploração e um monte de história completamente envolvente por trás de tudo para descobrir. O resultado é uma fantástica aventura de ação em mundo aberto”, acrescentou.

We have some exciting news for your all: Horizon Forbidden West has gone GOLD! ✨#HorizonForbiddenWest #RiseAboveOurRuin pic.twitter.com/oRHDtDlxTI — Guerrilla (@Guerrilla) January 27, 2022

E parece que Horizon Forbidden West já é um sucesso. A Guerrilla Games, desenvolvedora do jogo, revelou em janeiro que o jogo já ganhou ouro. Com as críticas positivas recebidas até agora, espera-se que suas vendas aumentem ainda mais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Mitra no Dot Esports no dia 17 de fevereiro.