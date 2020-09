Quando Rocket League ficará gratuito?

Rocket League vai passar a ser gratuito depois de cinco anos, e a Psyonix trará várias novidades ao jogo com a mudança.

Isso inclui a progressão entre plataformas e datas simultâneas para as temporadas competitivas, torneios competitivos e Rocket Pass do jogo.

Apesar de termos uma linha do tempo para o lançamento, a desenvolvedora ainda não disponibilizou uma data para quando o jogo ficará gratuito de fato. Com as últimas informações, a Psyonix disse que a próxima atualização de Rocket League aconteceria em meados de setembro e a mudança para o gratuito logo depois disso.

Será uma espécie de relançamento do jogo, e a desenvolvedora espera capitalizar um novo mercado de jogadores com as melhorias à progressão entre plataformas e o modelo gratuito. Os que já tinham comprado o jogo antes da mudança, no entanto, terão status de Legado.

O status de Legado (ou Legacy) significa que o jogador comprou Rocket League antes do lançamento gratuito. Para recompensar os jogadores mais leais e antigos, a Psyonix vai distribuir recompensas extras. São elas:

Todos os DLCs de Rocket League que foram lançados antes do gratuito Basicamente tudo que não for de terceiros

Título “Est. 20XX” que mostra o primeiro ano em que você jogou Rocket League

200+ itens comuns ganham o status “Legado”

Cosmos Boost dourado (Golden) e transparente (Faded) Só aqueles que tiverem jogado ao menos uma partida online vão receber o Faded Cosmos Boost

Rodas Dieci-Oro

Banner do Jogador Huntress

Todas as recompensas Legado serão concedidas quando a versão gratuita do jogo for ao ar, ainda neste mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 08 de setembro.