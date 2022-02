Quando posso fazer o pré-download de Elden Ring?

A hora vai depender do sistema no qual você estiver jogando.

O aguardado ARPG da FromSoftware, Elden Ring, será lançado nesta semana, então muitos jogadores estão ansiosos para jogar assim que ele ficar disponível. Para isso, é bom garantir que o pré-download seja feito antes e não perder tempo.

Como o lançamento para consoles será à meia-noite local da sexta-feira, 25 de fevereiro, em quase todo o mundo e o lançamento para PC será às 20h BRT do dia anterior, o final de semana promete.

Para se preparar, você pode fazer o pré-download do jogo antes do lançamento, mas o horário exato vai depender do sistema no qual você vai jogar.

Worldwide ELDEN RING Release Schedule.

Worldwide ELDEN RING Release Schedule.



Se você comprou Elden Ring para Xbox na pré-venda, já deve ser possível fazer o pré-download do jogo, embora ele só fique disponível para jogar à meia-noite local de 25 de fevereiro.

No caso do PlayStation, você poderá fazer o pré-download do jogo 48 horas antes do lançamento na sua região. Isso significa que o horário específico varia.

Os jogadores de PC também podem fazer o pré-download 48 horas antes do lançamento do jogo, mas, como o lançamento para PC é universal, todos poderão fazer o pré-download no mesmo horário: 20h BRT da terça-feira, 22 de fevereiro.

Em qualquer plataforma, você deve ter tempo suficiente para baixar Elden Ring até a hora de jogar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 21 de fevereiro.