Quando lança The Wolf Among Us 2?

Em 10 de fevereiro, foi revelado o primeiro trailer de The Wolf Among Us 2. O jogo é uma sequência do sucesso lançado em 2013 e 2014 pela Telltale Games.

Desde então, ele se consagrou como um dos melhores títulos em que as decisões dos jogadores influenciam o próprio jogo, particularmente no que se trata dessa influência. Em The Wolf Among Us, você encontra inúmeras interações e as opções de diálogo realmente afetam a história.

O jogo foi aclamado pela crítica (com um Metascore de 80 no Metacritic) e virou uma espécie de clássico cult. Já faz tempo que os fãs aguardam o lançamento da sequência, que foi anunciada em 2017. A Telltale Games, no entanto, fechou nesse meio-tempo por questões financeiras. Mas o estúdio foi reativado e anunciou em 2019 que a sequência seria, sim, lançada no futuro.

Agora, com o lançamento do primeiro trailer, algumas novas informações foram divulgadas para o público. The Wolf Among Us 2 deve continuar os eventos do primeiro jogo da série. Os jogadores continuam no controle de Bigby. “The Wolf Among Us 2 continua seis meses depois dos eventos da primeira temporada. É inverno na cidade de Nova York e um novo caso ameaça cruzar a fronteira entre Fabletown e a Polícia de Nova York. A sua forma de lidar com isso pode determinar o futuro da comunidade das Fábulas”, diz a descrição no site da Telltale.

Você voltará a esse mundo em um futuro próximo: foi anunciado que o jogo será lançado em 2023, mas ainda não foi revelada uma data de lançamento específica.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Miter no Dot Esports no dia 10 de fevereiro.