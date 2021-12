Quando lança Among Us VR?

Em meio às dezenas de jogos revelados no The Game Awards, a InnerSloth anunciou que Among Us daria alguns passos para além do 2D e entraria na esfera da realidade virtual.

Among Us VR implementa o jogo em um espaço 3D, usando realidade virtual para colocar os jogadores fisicamente na posição dos tripulantes, que tentam consertar sua nave enquanto impostores tentam matá-los e sabotar seus esforços.

Task List:

✅submit scan

✅empty garba — wait what was that

✅SCREAM

✅survive in VR

Among Us is coming to VR.https://t.co/7U0OWwEgTE pic.twitter.com/cuUpnuzDzh — Among Us VR (@AmongUsVR) December 10, 2021

Segundo os desenvolvedores, Among Us VR usará as mecânicas básicas do jogo original, colocando os jogadores em posições bem familiares no mapa Skeld, mas abraçando os novos elementos 3D. Haverá suporte ao mesmo formato multijogador do jogo original e há mais novidades a caminho.

Embora tenha feito o anúncio do jogo, a InnerSloth não anunciou uma data de lançamento nem em quais plataformas ele estará disponível. Baseado no Among Us original, Among Us VR provavelmente ficará disponível em todas as plataformas VR, como a linha Oculus Quest, HTC Vive e muito mais. Isso, no entanto, ainda não foi confirmado.

A data de lançamento, as plataformas e outras informações serão divulgadas em breve. Também há uma nova conta de Among Us VR no Twitter, que promete atualizar os jogadores nas últimas novidades.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 09 de dezembro.