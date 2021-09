Quando acontecerá o Minecraft Live 2021?

Os fãs de Minecraft perderam o Festival do Minecraft em 2020 devido à pandemia, mas a Mojang fez questão de oferecer um evento igualmente épico para compensar isso. Embora um evento em pessoa ainda esteja sendo aguardado, seu momento ainda permanece um mistério e os fãs terão que se contentar com eventos online por enquanto.

O Minecraft Live foi o centro das atenções na comunidade do jogo em 2020 e está voltando em 2021. Mojang anunciou o evento com um trailer e parece que o evento mais uma vez estará ansioso para trazer as últimas notícias do Minecraft para os jogadores, ao lado de entrevistas / painéis com criadores de conteúdo, e a comunidade também terá voz nas mudanças que influenciarão os recursos do Minecraft.

Embora a Mojang não tenha revelado como os fãs seriam capazes de influenciar o jogo, mesmo o pensamento de impactar o futuro do jogo significará que nenhum fã hardcore do Minecraft vai querer perder a stream.

O Minecraft Live 2021 estará ao vivo em várias plataformas, Facebook, YouTube e Twitch em 16 de outubro às 13h.

Mais detalhes sobre o evento devem estar disponíveis nas redes sociais do jogo e você também pode ficar de olho na página do Fandom do evento, que é frequentemente atualizada pelos membros da comunidade à medida que mais informações são divulgadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 03 de setembro.