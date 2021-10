Qual é a taxa de atualização do Nintendo Switch OLED?

Chegou um novo Nintendo Switch na área, melhorando muito do que sua geração anterior deixava a desejar. Com o nome inspirado na nova tecnologia usada para a tela, o Nintendo Switch OLED busca oferecer uma experiência de jogo mais robusta.

Além da nova tela OLED, há outras melhorias de qualidade de vida, como a compatibilidade com cabos LAN. Disponível em duas cores, até o momento, o Switch OLED também tem um design melhor para o suporte, que parece mais firme. Embora a bateria ainda dure menos que os jogadores gostariam, também houve melhorias nesse quesito. Adicionar uma tela OLED é um desafio para preservar a bateria, mas parece que o Nintendo Switch OLED permitirá sessões mais longas de jogos.

Considerando que a tela é nova, é natural que os jogadores se perguntem se há outras novidades nesse quesito. Uma tela OLED tem cores mais vibrantes que uma LCD e também tende a ter menos atraso na entrada. A resolução ainda é de 720p no console, mas ela pode aumentar para 1080p se estiver conectada a uma TV ou monitor através do suporte.

Assim como a resolução do console, a taxa de atualização da tela também continua a mesma: 60Hz. Adicionar uma tela OLED seria a oportunidade perfeita para aumentar a taxa de atualização do sistema, mas poderia ser difícil balancear o tempo de bateria do Switch. Será preciso continuar com os 60Hz por enquanto, o que ainda é mais que suficiente para uma experiência agradável com os jogos.

Isso significa que, se estiver procurando um monitor ou TV para usar com o seu Nintendo Switch OLED, você pode pesquisar telas de 60Hz e economizar um pouco, já que as telas com maior taxa de atualização costumam ser mais caras que as de 60Hz. Se estiver procurando acessórios para o Nintendo Switch OLED, é recomendável que entre eles esteja um cartão MicroSD, já que o armazenamento interno de 64 GB não é suficiente para jogadores com bibliotecas maiores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 08 de outubro.