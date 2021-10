Quais são as cores do Nintendo Switch OLED?

Após um anúncio inicial há alguns meses, o Nintendo Switch OLED finalmente chegou. Os fãs que já tiverem o Nintendo Switch devem estar se perguntando se vale a pena trocar pela versão mais nova, enquanto os que ainda não compraram o console podem aproveitar para garantir a versão mais recente que a Nintendo tem a oferecer.

Se você tiver interesse em comprar o Nintendo Switch OLED e quiser saber em que cores ele está disponível no lançamento, são duas opções. A primeira é o Nintendo Switch OLED nos clássicos tons de azul e vermelho neon. Esse design já conhecido tem o Joy-Con azul do lado esquerdo e o vermelho do lado direito, mas o corpo do console é completamente preto.

Imagem via Nintendo Imagem via Nintendo

Se você já tiver um Nintendo Switch nessa cor e quiser algo diferente, pode ser mais interessante a versão branca do Nintendo Switch OLED. Nessa versão, os dois Joy-Cons são brancos e, embora o corpo do console seja preto, o suporte também é branco.

Imagem via Nintendo Imagem via Nintendo

No momento, o Nintendo Switch OLED não tem uma versão completamente cinza, nem opções promocionais como as de Animal Crossing ou de Dialga e Palkia. Considerando que a versão OLED deve se tornar a principal do console, pode ser que a Nintendo traga mais cores ou edições promocionais no futuro.

A versão OLED do console vem com uma tela melhor, já que a tecnologia OLED é bem melhor que a tela LCD em termos de qualidade e cores. Além disso, a Nintendo também conseguiu aumentar o tamanho da tela do console, mas mantendo o corpo aproximadamente do mesmo tamanho. A diferença de peso entre os dois é minúscula, o que significa que a tela maior não prejudica isso. A resolução, no entanto, ainda tem um máximo de 720p, mas, assim como no Switch original, ela pode aumentar até 1080p ao conectar o cabo HDMI à sua TV.

Além de uma nova tela, a Nintendo incluiu várias mudanças de qualidade de vida no console. De um suporte mais robusto a uma porta LAN, o Nintendo Switch OLED busca oferecer mais conforto que a versão anterior.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 08 de outubro.