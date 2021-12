Próximos melhores jogos para o Xbox Series S / X em 2022

Estes são os melhores jogos do Xbox Series S / X que virão no próximo ano.

Passou-se pouco mais de um ano desde o lançamento oficial do console de próxima geração do Xbox. Ao longo de 2021, os fãs do Xbox desfrutaram de alguns lançamentos incríveis, desde novas IPs, como Outriders, até jogos de franquia bem-amadas, como Resident Evil: Village e Assassin’s Creed: Valhalla.

O próximo ano, no entanto, parece ser um ano tão cheio de lançamentos quanto 2021.

Estes são os melhores jogos do Xbox Series S / X que virão em 2022.

Rainbow Six: Extraction

O lançamento mais recente da série Rainbow Six da Ubisoft está programado para ser lançado em janeiro de 2022 e usará alguns dos mesmos operadores que seus predecessores. Este novo título se concentrará na luta contra um inimigo comum semelhante a um zumbi chamado Archaens. O jogo incluirá 12 mapas personalizados e 18 operadores de Rainbow Six para jogar sozinho ou cooperativo.

Rainbow Six: Extraction está programado para lançamento em 20 de janeiro de 2022.

Dying Light 2

Dying Light 2 é a sequência esperada de Dying Light de 2015 da Techland. Com lançamento previsto para o início de 2022, Dying Light 2 é um jogo de terror de sobrevivência ambientado em um mundo pós-apocalíptico de zumbis. A narrativa do jogo contará com o protagonista Aiden Caldwell e apresentará algumas novas mecânicas de jogo, armas e dispositivos, e habilidades de parkour que permitem aos jogadores pular de edifícios para atravessar a cidade mais rápido.

Dying Light 2 está programado para ser lançado em 4 de fevereiro de 2022.

Elden Ring

Elden Ring é um dos anúncios de jogos mais badalados deste ano. Com lançamento previsto para o início de 2022, este RPG de ação desenvolvido pela FromSoftware é uma colaboração entre o diretor de jogo Hidetaka Miyazaki e o autor George RR Martin, autor dos romances Game of Thrones.

Elden Ring se passa em uma área chamada Lands Between e apresenta elementos e mecânica de jogo semelhantes aos de seus predecessores na série Souls. O jogo se concentra fortemente no combate e na exploração em um mapa de mundo aberto que inclui seis áreas diferentes com castelos, catacumbas e fortalezas para explorar.

Elden Ring está programado para ser lançado em 25 de fevereiro de 2022.

GTA V, GTA Online

GTA V e GTA Online finalmente chegarão ao Xbox Series S / X em 2022. O jogo será lançado como uma versão remasterizada, com melhorias técnicas e gráficas na maioria dos elementos do jogo.

GTA V é o sétimo título principal da série Grand Theft Auto e foi lançado em 2013 junto com GTA Online. O jogo se passa no estado fictício de San Andreas e é conhecido por seu vasto mundo aberto, que permite que os jogadores percorram a cidade livremente e controlem um personagem personalizável para se tornar um poderoso criminoso.

GTA V chegará ao Xbox Series S / X em março de 2022.

Redfall

Desenvolvido pela Arkane Studios e publicado pela Bethesda, Redfall é um RPG de ação cooperativo e single-player definido para ser lançado em 2022. O jogo apresenta um mundo aberto onde os jogadores podem escolher um dos quatro personagens jogáveis ​​com habilidades e conjuntos de habilidades únicas.

O jogo segue a história de um experimento científico fracassado e uma invasão de vampiros na cidade de Redfall. Os quatro personagens jogáveis ​​incluem um criptozoologista, um engenheiro de combate, um estudante telecinético e um atirador sobrenatural.

Redfall está programado para ser lançado primeiro semestre de 2022.

Lego Stars Wars: The Skywalker Saga

Desenvolvido por Traveller’s Tales, Lego Star Wars: The Skywalker Saga é a sexta entrada da série e o sucessor de Lego Star Wars: The Force Awakens. Ao contrário dos jogos anteriores, no entanto, este permite que os jogadores escolham de qual episódio eles começam o jogo, em vez de avançar em uma história linear.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga está programado para ser lançado no início de 2022.

Marvel’s Midnight Suns

Midnight Suns é o próximo projeto de videogame da Marvel e está programado para ser lançado no início de 2022. Foi anunciado pela primeira vez na Gamescom 2021 como um RPG tático que contará com uma miríade de personagens conhecidos da Marvel, como os X-Men, os Vingadores, Doutor Estranho, e como o título do jogo indica, o Midnight Suns. Embora o combate seja baseado em turnos, os jogadores também poderão gerenciar e personalizar uma base de operações chamada The Abbey e personalizar seu personagem com mais de 40 superpoderes para escolher.

Marvel’s Midnight Suns está programado para ser lançado em março de 2022.

Gotham Knights

Gotham Knights tem sido um dos jogos mais aguardados do ano. Desenvolvido pela Warner Bros Montréal, este RPG de ação será baseado no Batman e no elenco de apoio da DC Comics. A história se passará durante o declínio de Gotham City e após a suposta morte de Batman. Os jogadores controlam vários personagens conhecidos, como Asa Noturna, Batgirl, Robin e Capuz Vermelho. Os heróis do jogo irão investigar a morte de Batman e entrar em conflito com a sociedade criminosa secreta do Tribunal das Corujas.

Gotham Knights será lançado em 2022.

Slime Rancher 2

Slime Rancher 2 é a sequência do premiado título de mesmo nome. Slime Rancher 2 continua com as aventuras de Beatrix LeBeau enquanto ela explora a Ilha Rainbow, um lugar repleto de tecnologia antiga, recursos e novos Slimes. Os jogadores serão capazes de cultivar, construir dispositivos, explorar um novo mundo, ganhar dinheiro e construir um conservatório.

Slime Rancher 2 está previsto para ser lançado em 2022.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League é um jogo de ação / aventura em um mundo aberto baseado em Metropolis. Com lançamento previsto para 2022, Suicide Squad: Kill the Justice League foi desenvolvido pela Rocksteady Studios e publicado pela Warner Bros. Interactive Entertainment.

Embora este seja o primeiro título a não apresentar Batman como personagem principal, os jogadores serão capazes de assumir o papel de quatro personagens: Capitão Boomerang, Pistoleiro, Harley Quinn e King Shark. O jogo também contará com um modo multijogador cooperativo.

Suicide Squad: Kill the Justice League está previsto para ser lançado em 2022.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy é o aguardado jogo desenvolvido pela Avalanche Software que será ambientado no Mundo Mágico a partir dos romances e filmes de Harry Potter. Situado em Hogwarts nos anos 1800, Hogwarts Legacy é um jogo de ação / aventura para um jogador no qual os jogadores assumem o papel de um aluno do quinto ano que começa a frequentar Hogwarts após receber uma carta de admissão tardia. Uma história começa a se desenrolar em torno da habilidade do personagem de entender e controlar a magia antiga, e os jogadores serão capazes de criar sua própria história de Hogwarts, que incluirá aulas, preparação de poções e domamento de criaturas.

Espera-se que o Hogwarts Legacy seja lançado no segundo semestre de 2022.

Avatar: Frontiers of Pandora

Desenvolvido pela Massive Entertainment, Avatar: Frontiers of Pandora é um jogo de ação / aventura de mundo aberto baseado no filme Avatar de 2009 de James Cameron. Em Avatar: Frontiers of Pandora, os jogadores assumem o controle dos Na’vi e partem em uma jornada pela Western Frontier, uma nova região de Pandora, em uma missão para lutar contra a RDA que ameaça o planeta e seus habitantes.

Avatar: Frontiers of Pandora será lançado em 2022.

Starfield

Desenvolvido e publicado pela Bethesda, este jogo foi anunciado na E3 durante a conferência da Bethesda em 2018. Esta é a primeira nova franquia desenvolvida pela Bethesda em mais de 20 anos, e tem lançamento previsto para o próximo ano.

Starfield é um RPG de ação ambientado em um futuro distante em um espaço de mundo aberto. A história se passa 20 anos após uma guerra de colônias entre diferentes facções, e os jogadores preencherão o lugar de seus próprios personagens totalmente personalizáveis, tornando-se membros da Constellation, uma organização de exploradores espaciais.

Starfield está programado para ser lançado em novembro de 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Carlota Maura no Dot Esports no dia 21 de dezembro.