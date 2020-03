Protótipo do Nintendo PlayStation é vendido por mais de US$ 300.000 em leilão

Você sabia que houve uma parceria fracassada entre a Nintendo e a Sony que poderia ter criado um console conhecido como Nintendo PlayStation?

É verdade e houve alguns protótipos de consoles feitos por volta de 1990. Um dos raros protótipos foi vendido em um leilão on-line no Heritage Auctions por US$ 300.000. Tentando um premium, o comprador acabou pagando US$ 360.000 por esse artefato único na história dos jogos.

Imagem via Heritage Auctions

A história de como o protótipo foi vendido, contada pela Polygon, começa com a descoberta pelo vendedor dentro de uma caixa que pertenceu a um ex-CEO da Sony Computer Entertainment chamado Olaf Olafsson.

Olafsson e o vendedor, Terry Diebold, trabalharam juntos em uma empresa chamada Advanta Corporation, que acabou falindo e as coisas foram leiloadas em particular. Foi assim que a Diebold passou a ser proprietária do protótipo, que foi vendido no leilão hoje.

“É a primeira vez que esse protótipo foi a leilão público”, disse à Polygon a diretora de consignação do Heritage Auctions, em dezembro de 2019. “A Nintendo e a Sony são sem dúvida os dois maiores concorrentes em videogames da atualidade. Para alguns, é um pouco desconcertante ver a Nintendo e a Sony compartilharem o mesmo console, e tem o próprio nome de PlayStation.”

Não se pode deixar de imaginar como seria um Nintendo PlayStation, também conhecido como Super NES CD-ROM System. Uma parceria entre os dois gigantes do jogo parece um sonho distante agora, mas quase se tornou realidade.

