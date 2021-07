Pro Evolution eFootball é gratuito?

Pro Evolution Soccer (PES) e FIFA têm sido os dois principais competidores no gênero futebol. Apesar de seus esforços para abalar o trono da FIFA, o PES sempre parecia ficar um passo aquém quando se tornava popular.

A Konami decidiu encontrar uma solução para isso, no entanto, e o jogo está passando por uma reformulação completa. PES 2022 que os fãs estavam esperando agora se chama eFootball. Não será necessário verificar sua carteira para ver se você tem dinheiro suficiente para comprar o jogo, pois o eFootball será gratuito para jogar (F2P).

Com o elemento F2P ao seu lado, o eFootball será mais acessível do que o FIFA. Os jogadores que desejam começar um jogo de futebol sem pagar nada extra estarão inclinados a experimentar o eFootball primeiro. À medida que jogam mais, é provável que cresçam no eFootball e fiquem com o jogo que continuará a crescer com o tempo.

Visando um lançamento no outono, a Konami também lançou um roteiro para o eFootball. Logo após o lançamento do jogo, a Konami adicionará compatibilidade de jogo cruzado e também lançará modos de jogo mais competitivos para os jogadores aprimorarem suas habilidades. Com o inverno se aproximando, torneios de e-sports também estarão no horizonte para os jogadores do EFootball.

Se você quer mostrar do que você é feito no primeiro evento oficial, praticar assim que o jogo for lançado deve ser sua melhor aposta. Embora não haja detalhes confirmados sobre o sistema de torneios, pode ser o próprio fator que permite que o eFootball se separe da FIFA. Com prêmios decentes e torneios consecutivos, os jogadores mais competitivos terão dificuldade em resistir ao desafio e à recompensa que o eFootball pode oferecer.

A natureza F2P do jogo também permitirá que a Konami alcance um público mais amplo que pode aumentar sua base de jogadores para níveis que a franquia nunca viu antes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 23 de julho.