Possível vazamento do jogo de luta da Warner Bros., Multiversus, inclui Super-Homem, Mulher Maravilha e Pernalonga

Várias novas fontes divulgaram informações sobre o jogo de luta da Warner Bros., Multiversus, e parece que esse projeto “secreto” não é nada secreto.

Entre esses novos detalhes, o jogador profissional de Super Smash Bros. Hungrybox divulgou o que parecia ser uma versão inicial do elenco do jogo, incluindo vários personagens que apareceram no vazamento anterior.

y’all thought I was lying, huh?



Warner Bros Multiversus



Character select screen. There seem to be levels and fighter type icons



-Stephen Universe

-Adventure Time

-Batman / Harley Quinn

-Superman / WW

-Gandalf

-Rick & Morty

-Tom & Jerry

-Bugs Bunny

-New Char (top left) pic.twitter.com/laYwgn4kiv — hungrybox (@LiquidHbox) October 27, 2021

Além de Batman, Salsicha e Gandalf, também há outros personagens icônicos, como Finn e Jake de Hora da Aventura, Super-Homem, Mulher-Maravilha, Rick de Rick and Morty e Pernalonga. Também parece haver um personagem original do jogo na imagem vazada, com algumas informações na interface.

And that, my friends, is what we call a “hard confirm”. pic.twitter.com/ziuAlkK48B — hungrybox (@LiquidHbox) October 27, 2021

Hbox ainda divulgou um vídeo onde mostra detalhes do elenco, mas logo o vídeo foi bloqueado pela Warner Bros. Entertainment, o que praticamente garante que haverá notícias do jogo em breve.

Entre as novas informações vazadas, Jeff Grubb do VentureBeat adiantou que o jogo pode ser gratuito, com novos personagens adicionados como DLCs no futuro, e que “o orçamento parece apertado”. Ele até acrescenta que entre os próximos DLCs de Multiversus a WB pode estar o astro da NBA LeBron James.

Com todos esses fatores, parece que a WB está trabalhando em seu próprio jogo de luta no estilo de Brawlhalla, da Ubisoft e Blue Mammoth Games — um jogo de luta e plataforma gratuito em 2D que faz muito sucesso desde 2014.

Qualquer que seja a abordagem da WB com Multiversus, o fato de que o vídeo de Hbox foi bloqueado tão rapidamente pode significar que o jogo será oficialmente revelado em breve, com mais informações, mas ainda não há uma previsão para isso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de outubro.