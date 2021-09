Os servidores de NBA 2K estão inativos? Veja como verificar

Quando você se sentar após um longo dia para alguma ação do NBA 2K, não conseguir entrar no jogo será uma grande tristeza. Considerando que a maioria dos jogadores tende a ter tempo limitado em suas mãos, eles vão querer entrar no jogo de qualquer maneira.

Embora às vezes você possa se espremer nos servidores se eles estiverem com problemas com a demanda, pode não ser o caso se eles estiverem completamente inativos. Quando os servidores caírem, você não conseguirá entrar em 2K e precisará esperar que os desenvolvedores consertem o que está incomodando os servidores.

Os desenvolvedores geralmente informam os fãs por meio dos canais oficiais quando há um problema em todo o servidor que está afetando todos os jogadores, mas há outros lugares que você pode verificar primeiro que geralmente respondem mais rápido em momentos de crise.

Veja como você pode verificar se os servidores NBA 2K estão funcionando bem.

Confira a página oficial de status do servidor do NBA 2K

Imagem via 2K Sports

O 2K tem seu próprio site de status de servidor. Os jogadores podem verificar o desempenho dos servidores de NBA 2K em todas as plataformas em que estão disponíveis.

Do PlayStation ao Stadia, você poderá ver se os servidores do NBA 2K estão ativos ou não. Há também um pequeno botão de atualização no topo da lista que permite que você atualize o status do servidor quantas vezes quiser.

Se o status do servidor estiver definido como normal e tudo estiver funcionando, você poderá entrar no NBA 2K sem problemas. Esses tickers às vezes podem demorar para pegar interrupções de servidor, no entanto, tornando os métodos abaixo alternativas decentes para cobrir todas as bases.

Visite o downdetector

Imagem via 2K Sports

O Downdetector pode parecer que está fazendo o mesmo que o site oficial, mas depende mais dos dados do usuário e do tráfego do que qualquer outra coisa.

Os usuários podem começar a relatar problemas manualmente com os servidores no Downdetector e pode detectar se houver algo errado mais rápido do que o site oficial devido ao feedback do jogador.

Há também uma seção de comentários no site que os jogadores às vezes usam para relatar a região com a qual estão tendo problemas de servidor, o que pode ser crucial quando se trata de determinar se a interrupção do servidor é local ou global.

Verifique com a comunidade

Imagem via 2K Sports

Semelhante ao Downdetector, a maioria dos jogadores também irá inundar os hubs da comunidade se não puderem entrar no NBA 2K.

Centros comunitários como o Reddit podem ser perfeitos para verificar a comunidade, já que muitos jogadores criarão tópicos ou responderão nos existentes quando houver algo errado com os servidores.

Se houver um problema que os jogadores possam resolver sozinhos, você pode encontrar essas soluções enquanto navega pelos tópicos.

E se os servidores estiverem ativos, mas você ainda não conseguir entrar no NBA 2K?

Quando os servidores estão ativos e você ainda não consegue acessar o jogo, pode ser necessário executar alguns métodos de solução de problemas para sua rede doméstica.

Reinicializar o roteador será um ótimo primeiro passo. Isso permitirá que você restabeleça a linha entre você e um provedor de serviços de Internet (ISP), que fará o mesmo com sua conexão com os servidores do 2K.

Uma maneira fácil de solucionar problemas rapidamente em sua rede doméstica é tentar se conectar ao NBA 2K com uma conexão de hotspot móvel. Isso permitirá que você compartilhe o plano de dados móveis em seu telefone, o que será mais do que suficiente se permitir que você entre no jogo. Se você pode se conectar ao jogo com seus dados móveis, mas não pode fazer isso com sua rede doméstica, você deve ligar para o seu ISP para ver se há algum problema com ele.

Como alternativa, você também pode tentar alterar seu DNS e mudar para uma conexão com fio se estiver em uma rede wi-fi. Embora esses sejam métodos básicos de solução de problemas, é difícil apontar o que pode estar errado com sua conexão doméstica, portanto, cobrir todas as bases pode aumentar suas chances de voltar ao NBA 2K.

Nos casos em que seu ISP confirma que não há nada de errado do lado deles e você sabe que os servidores estão funcionando bem, você deve enviar um tíquete de suporte ao NBA 2K. Explique todos os métodos de solução de problemas e inclua capturas de tela e até mesmo um vídeo, se possível. Mais detalhes ajudarão a equipe de suporte a identificar o problema com mais rapidez, reduzindo o tempo de espera geral que você precisa para obter uma resposta. Dependendo da sua situação, você pode obter uma resposta com mais instruções sobre como corrigir o problema ou pode precisar fornecer mais detalhes que os ajudarão a investigar a situação para você.

Enquanto você espera que os servidores voltem a funcionar ou que sua conexão fique estável novamente, você pode passar o tempo de inatividade estudando NBA 2K no YouTube ou por meio de guias escritos, então, quando estiver online novamente, você pode tentar novos truques para superar seu oponentes. Se você quiser melhorar no NBA 2K, estudar o jogo mais do que jogar será benéfico no longo prazo, pois você sempre terá um objetivo ao iniciar o jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 01 de setembro.