Os serviços em nuvem da Microsoft passam por tráfego sem precedentes devido ao surto de coronavírus

Após a crescente crise do COVID-19, a Microsoft registrou um aumento de 775% na demanda por seus serviços em nuvem online. Incluído nesses serviços está o Xbox Live, um serviço de jogos que fornece conexões entre milhões de jogadores todos os dias.

Com milhões, ou mesmo bilhões, de pessoas em quarentena para impedir a disseminação do novo coronavírus, as pessoas estão recorrendo a serviços on-line para trabalho, interação social e entretenimento. Além disso, sistemas de saúde e governamentais on-line estão sendo acessados ​​em grande volume durante esta emergência.

“Todo mundo está trabalhando incansavelmente para oferecer suporte a todos os nossos clientes, especialmente organizações de saúde e segurança em todo o mundo, com os serviços em nuvem necessários para sustentar suas operações durante esse período sem precedentes”, afirmou a Microsoft em uma atualização ontem. “Da mesma forma, trabalhamos duro para fornecer serviços para apoiar centenas de milhões de pessoas que dependem da Microsoft para permanecer conectados, trabalhar e jogar remotamente”.

Além do aumento maciço de 775% no uso de serviços em nuvem, a Microsoft também relatou 900 milhões de reuniões em uma única semana e um aumento de 300% no uso do Windows Virtual Desktop.

Em 21 de março, a Microsoft estabeleceu um conjunto de critérios para priorizar seus serviços online, à medida que a tensão na computação em nuvem continua a crescer. Se for necessário, a Microsoft afirmou que “a principal prioridade será atender socorristas, serviços de gerenciamento de saúde e emergência, governos e garantir que funcionários remotos continuem atuando com o Teams”.

A Microsoft prometeu otimizar seus serviços Xbox Live. Essas otimizações incluem mover atualizações para “fora do horário de pico”. Devido ao enorme aumento de pressão sobre sua rede, no entanto, a Microsoft está relatando algumas falhas de alocação de rede. Portanto, se seu jogo estiver lento, ou você estiver enfrentando problemas de rede com o Xbox Live, seja paciente.

Se precisarmos escolher, os socorristas e os serviços essenciais são obviamente mais importantes do que uma experiência perfeita no Xbox Live.

Artigo publicado originalmente em inglês por Aaron Alford no Dot Esports no dia 29 de março.