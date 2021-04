Os piores personagens de Super Smash Bros. Ultimate

Um jogo que tem quase 90 personagens diferentes com certeza terá alguns piores que outros.

Para a sorte dos jogadores de Super Smash Bros. Ultimate que não queiram seguir o meta, o jogo não é tão punitivo quanto aos personagens mais fracos. Diferentemente de outros títulos da franquia Smash Bros, como Melee e Brawl, Ultimate abre espaço para criatividade, já que muitos dos personagens percebidos como “mais fracos” no jogo ainda podem trazer bons resultados se caírem nas mãos certas em campeonatos.

Confira cinco desses personagens, que geralmente são vistos como os piores do jogo, mas que ainda podem se dar bem se você souber jogar com eles.

Little Mac

Imagem via Nintendo

De longe o pior personagem de Smash Ultimate, Little Mac não acrescenta quase nada ao jogo. O personagem não tem nenhuma qualidade em ataques aéreos, porque as caixas de colisão são pequenas demais para ter algum impacto. A única utilidade de Little Mac é no solo, mas mesmo lá ele perde para personagens com combos melhores.

Seu pior, no entanto, é fora do campo. A volta de Little Mac à arena é infame de tão ruim e há altas chances de que ele não consiga voltar se estiver mais longe do campo. Se você conseguir jogar um Little Mac oponente para fora e se proteger só um pouquinho, já conseguirá derrotar o personagem.

Incineroar

Imagem via Nintendo

A principal fonte de poder de Incineroar é sua capacidade de causar alto dano em poucos ataques. Mas Incineroar, um verdadeiro “tudo ou nada”, precisa que os planetas se alinhem para causar dano. Geralmente, é preciso ativar Revenge para conseguir suas melhores finalizações e, ainda assim, os longos tempos de recarga de suas habilidades fazem dele um alvo fácil para quem pode aproveitar esses espaços. Não espere grandes combos se você estiver usando Incineroar, já que sua baixa velocidade e seu tamanho o impedem de causar ataques seguidos.

Ganondorf

Imagem via Nintendo

Outro personagem que é lento demais para seu próprio bem é Ganondorf, cujos ataques dependem também da mentalidade “tudo ou nada”. Ataques fortes, mas incrivelmente lentos, como o smash para cima e o B para baixo, causam uma boa quantidade de dano, mas, na maior parte do tempo, seu oponente precisa soltar o controle para ser atingido por eles. Todos os ataques de Ganondorf são incrivelmente fáceis de desviar, mesmo que sua reação seja atrasada.

Embora seu combo e suas opções de finalização sejam melhores que da maior parte dos personagens mais pesados, Ganondorf é mais suscetível a receber combos que seus colegas. Ele não tem as manobras defensivas que personagens como Incineroar e King K. Rool têm, o que faz dele um alvo fácil para os personagens mais rápidos do jogo. Com qualquer personagem, Ganondorf deve ser um oponente divertido, porque é um dos melhores do jogo para treinar seus combos.

Isabelle

Imagem via Nintendo

Isabelle, por fora, é uma personagem com ataques parecidos com os do Villager. Mas Isabelle é evidentemente mais fraca que o Villager, com pouca habilidade de retorno ao campo e combos aéreos fracos. Villager já não é uma opção muito forte, então você só vai dificultar ainda mais as coisas para você mesmo escolhendo Isabelle.

Quando estiver enfrentando Isabelle, os pontos fracos a explorar são que ela é uma personagem muito leve e não tem muitas opções de retorno. Com apenas duas opções simples de rebater, é fácil impedir que Isabelle volte à luta.

Robin

Imagem via Nintendo

Um dos personagens menos usados da cena competitiva, Robin costuma ser esquecido. Das fracas opções de retorno aos combos de dano difíceis de preparar, Robin não tem muitas vantagens no meta atual. Obviamente, os combos de Robin — como Arcfire com smash para cima — causam muito dano, mas, depois deles, não há muito mais.

O que Robin necessita urgentemente é de uma melhoria a sua velocidade. Na forma atual, Robin parece um personagem pesado que não causa muito dano. Além disso, se comparado aos outros espadachins, como Byleth, Cloud e Pyra/Mythra, o peso de Robin faz com que ele seja uma escolha fraca, pois há muitas opções melhores por aí.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 13 de abril.