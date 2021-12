Os assinantes do PlayStation Plus podem desfrutar de 3 novos jogos em janeiro

Três novos jogos estarão disponíveis para os assinantes do PlayStation Plus baixarem em janeiro, oferecendo três títulos gratuitos por tempo limitado.

Todos os meses, os assinantes do PlayStation Plus têm acesso a alguns jogos grátis que podem baixar por tempo limitado. Esses jogos são deles enquanto mantiverem uma assinatura do PlayStation Plus, permitindo que assinantes de longo prazo construam uma biblioteca de jogos decente. E 2022 está começando com um estrondo, já que os assinantes do PlayStation Plus poderão baixar três jogos grátis durante o mês de janeiro.

Persona 5 Strikers, Deep Rock Galactic, and Dirt 5 are available with PlayStation Plus starting January 4.



Persona 5 Strikers, Dirt 5 e Deep Rock Galatic estarão disponíveis para download gratuito em 4 de janeiro. Dirt 5 e Deep Rock Galatic estarão disponíveis nos consoles PS4 e PS5, enquanto Persona 5 Strikers estará disponível apenas no PS4.

Persona 5 Strikers é um RPG de ação que é uma mistura entre a série Dynasty Warriors e Persona 5. Os jogadores podem se aventurar pelo Japão nesta experiência emocionante e única.

Dirt 5 é um jogo de corrida off-road que permite aos jogadores participarem de diversos eventos em todo o mundo. Os jogadores podem desfrutar da jogabilidade divertida e dos belos visuais à medida que avançam no modo de carreira do jogo ou jogam contra seus amigos.

Deep Rock Galatic é um jogo de tiro em primeira pessoa onde os jogadores assumem o papel de anões do espaço enquanto exploram sistemas de cavernas totalmente destrutíveis para completar os objetivos. O jogo suporta até quatro jogadores e é uma excelente escolha para uma experiência cooperativa.

Todos os três jogos estarão disponíveis para download de 4 de janeiro a 1 de fevereiro. Os jogadores têm até 3 de janeiro para baixar Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super Villains, Mortal Shell, The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition e Until You Fall.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 29 de dezembro.