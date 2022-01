Os 10 jogos mais bem avaliados da Steam em 2022

A Steam continua sendo uma das plataformas de jogos mais populares no PC. Milhões de pessoas estão usando todos os dias, e não é incomum ver a plataforma quebrar recordes de contagem de jogadores. A Steam já contava com quase 28 milhões de usuários simultâneos no início de 2022.

Com tantas pessoas usando a Steam diariamente, alguns se perguntam quais são os jogos mais bem avaliados. No final das contas, a plataforma da Valve tem seu próprio sistema de revisão, no qual os jogadores podem fazer críticas por conta própria. Aqui estão os 10 melhores jogos da Steam com base em seu sistema de revisão interna, de acordo com dados compilados pelo site Steam250.

10. RimWorld

Abrindo a lista dos 10 melhores jogos da plataforma, chegamos ao RimWorld. É um simulador de colônia de ficção científica único que permite aos jogadores mergulhar em várias mecânicas diferentes. Ele “gera histórias simulando psicologia, ecologia, tiroteios, combate corpo a corpo, clima, biomas, diplomacia, relações interpessoais, arte, medicina, comércio e muito mais”, de acordo com sua descrição. E faz isso de forma brilhante: RimWorld possui uma pontuação geral de 8,73 e 123.235 votos na Steam, com 98% deles positivos.

9. People Playground

Os sandboxes são tipos incomparáveis ​​de jogos e ganharam uma enorme base de fãs ao longo dos anos, e o People Playground não parece ser uma exceção. Em sandboxes, os jogadores podem fazer quase o que quiserem, e essa premissa resume melhor a produção da Minus Studio. A ideia central do People Playground é criar seu próprio mundo cheio de ragdolls e fazer o que quiser. Na Steam, o jogo tem uma pontuação de 8,75, com quase 87.000 avaliações divulgadas pelos jogadores.

8. Left 4 Dead 2

A Valve teve alguns jogos que conquistaram o coração de milhões de jogadores de todo o mundo. A franquia Left 4 Dead é uma delas. Enquanto a primeira parte da série foi recebida com críticas positivas, a segunda se consolidou como um dos clássicos de zumbis. Em Left 4 Dead 2, os fãs entram novamente em um mundo atormentado por um apocalipse zumbi e lutam para sobreviver contra a horda. O jogo em grande parte depende do recurso cooperativo, já que matar os mortos-vivos com amigos ou mesmo com outros jogadores é mais divertido do que fazer isso sozinho. O jogo, que completa 13 anos este ano, tem pontuação de 8,76 em 581.832 avaliações.

Imagem via válvula

7. The Witcher 3: Wild Hunt

Em 2015, a comunidade gamer se apaixonou pela nova produção da CD Projekt Red, The Witcher 3: Wild Hunt. O jogo conclui a trilogia de Geralt de Rivia, um dos poucos bruxos restantes no universo do jogo. Na terceira parte, nosso objetivo é encontrar Ciri, uma figura filha de Geralt. O jogo elevou o gênero RPG e foi escolhido como jogo de 2015 pelo The Game Awards. Na Steam, ele coletou uma pontuação de 8,76, com quase 600.000 avaliações no momento da redação.

6. Euro Truck Simulator 2

Já imaginou deitar, ligar um simulador de direção e apenas dirigir por horas? Aparentemente, o mesmo aconteceu com milhares de outros jogadores, com base no número de comentários que o Euro Truck Simulator 2 reuniu na Steam. Tem uma pontuação de 8,77 em 509.222 votos, e até hoje permanece como um dos jogos mais populares na Steam. Sua jogabilidade depende do que o título sugere, você escolhe um caminhão, um destino europeu e tenta entregar sua carga pelo continente. Se você for rápido e eficiente, completará sua missão com uma pontuação melhor.

Imagem via software SCS

5. Factorio

A lista dos 10 melhores está repleta de produções mais antigas e estabelecidas que resistiram ao teste do tempo, mas também possui alguns novos concorrentes. Factorio é um deles e recebeu críticas positivas desde a estreia em agosto de 2020. No jogo da Wube Software, os jogadores partem em uma jornada para desenvolver as fábricas mais automatizadas que puderem. O jogo oferece inúmeras ferramentas para atualizar suas instalações, e o principal limite para os jogadores provavelmente será a imaginação. Factorio tem uma pontuação de 8,78 com 136.137 avaliações.

4. Hades

O ano de 2020 também viu a estreia de outro jogo de destaque, Hades. É o único tipo de jogo roguelike de ação na lista, mas está lá por um motivo. Os jogadores controlam Zagreus, o filho de Hades, e tentam escapar do submundo para chegar ao Monte Olimpo. Essa é uma tarefa tão monumental quanto parece: o jogo desafia os fãs com vários inimigos, divindades, poderes e outras objeções. Na Steam, Hades possui uma pontuação de 8,79 com 176.437 avaliações e se coloca quase entre os três primeiros.

Imagem via Supergiant Games

3. Stardew Valley

Os três principais títulos são únicos e excelentes, e as probabilidades são de que a maioria dos jogadores já ouviu falar deles. O pódio começa com Stardew Valley, onde os fãs assumem o papel de um personagem que herda a fazenda de seu avô em uma pequena vila. Lá, os jogadores podem plantar e cuidar de suas colheitas, fazer amizade com muitos personagens únicos, explorar minas perigosas, criar gado e muito mais. Na plataforma da Valve, Stardew Valley reivindica uma pontuação de 8,80 em mais de 430.000 avaliações.

2. Portal 2

“Bom dia, você está suspenso há 50 dias.” Essa é uma linha de abertura que muitos jogadores ouviram em suas vidas e marca o início da jornada no Portal 2. Sem surpresa, a sequência altamente antecipada recebeu críticas excepcionais e ajudou a consolidar a franquia Portal como uma das franquias de resolução de quebra-cabeças mais famosas dos jogos.

Os fãs podem jogar Portal 2 sozinho ou em cooperação com um de seus amigos. O jogo foi muitas vezes glorificado por sua abordagem excepcional ao gênero de plataforma, e a Steam avalia que tem uma pontuação de 8,83, com mais de 280.000 votos.

1. Terraria

Não que muitos jogos possam atrair os jogadores por centenas de horas, então os títulos que recebem críticas principalmente positivas. Com base na opinião dos usuários da Steam, Terraria é nada menos que espetacular, já que ocupa o topo das tabelas de classificação. O jogo permite que os jogadores criem seu próprio mundo único, seja online ou offline. Construir um mundo oferece uma imensa quantidade de conteúdo, que manterá os fãs ocupados por incontáveis ​​horas.

Os jogadores podem explorar, construir sua própria cidade e até lutar contra criaturas desafiadoras. Os fãs adoram Terraria, e agora não é apenas um dos jogos mais revisados ​​na Steam (com uma pontuação de 8,83), mas também um dos mais revisados. Ele tinha mais de 898.000 avaliações na plataforma no momento da redação.

imagem via Re-Logic

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Mitra no Dot Esports no dia 22 de janeiro.