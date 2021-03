O que são os servidores NoPixel e como se inscrever para jogar o roleplay de GTA?

Um mod que transforma GTA V em uma espécie de RPG fez o jogo ser sensação na Twitch outra vez. Conhecido simplesmente como GTA RP, o jogo permite que os jogadores entrem em servidores em que eles aparecem como personagens aleatórios em vez do criminoso protagonista da série. Os jogadores ainda podem ser líderes de gangues, ou podem ser velhinhos inocentes. O que eles fazem a partir daí é escolha deles.

Mas, para jogar GTA RP, os jogadores precisam encontrar servidores específicos que os coloquem na mesma área de outros jogadores. Apesar de haver vários servidores para escolher, os streamers da Twitch que jogam GTA RP uns com os outros estão, em maioria, registrados em um que se chama NoPixel.

O que é NoPixel?

NoPixel é um servidor exclusivo de GTA RP. Os jogadores precisam preencher um formulário de inscrição para serem aceitos na plataforma. Depois de receberem a aprovação dos donos, suas informações de login são desbloqueadas e eles podem jogar no servidor, se não estiver cheio no momento.



É lá que streamers como Sebastian “forsen” Hans Eli Fors, Saqib “LIRIK” Zahid, e Greek jogam GTA RP. Quando você vir streams e trechos de pessoas jogando com eles, provavelmente elas estão todas no NoPixel.

NoPixel só tem capacidade para 32 jogadores por vez nos seus servidores, o que significa que os jogadores que entrarem depois que estiver cheio entram em uma fila e precisam esperar até alguém sair do jogo.

Como se inscrever no NoPixel?

Os jogadores que quiserem ter acesso aos servidores de GTA RP do NoPixel precisam preencher este formulário de inscrição. Inscrições de usuários que doarem para o NoPixel são avaliadas mais rapidamente pela equipe.



Primeiro, o formulário exige que os jogadores deem informações sobre a experiência deles com o gênero. Perguntas como “qual é a sua definição de roleplay?” e “quando você acha que é um bom momento para sair do personagem?” estão na lista e devem ser respondidas por todos que se inscreverem.

Uma segunda parte pede que os jogadores já respondam algumas perguntas como se fossem personagens. Eles têm que responder o que farão no primeiro dia em Los Santos, cidade do GTA V, e responder perguntas sobre situações que podem acontecer em uma sessão do jogo, como “você encontrou o que parece ser um carro aleatório no meio da rua com muitas drogas dentro. O que você faz e por quê?”.

Quais são as regras do NoPixel?

O servidor NoPixel de GTA RP tem regras específicas que todos os jogadores precisam seguir para jogar, ou podem ser excluídos do servidor.



Uma das regras mostradas aos jogadores durante a inscrição no servidor do NoPixel é que “agir com maldade”, “sair do personagem” e ser “imaturo mesmo que seja com alguém que pareceu quebrar as regras” são coisas passíveis de punição.

Há regras básicas para o funcionamento do GTA RP, como um microfone decente que tenha sido testado e funcione com GTA V. Algumas outras regras falam sobre: um guia para interações dentro do servidor do NoPixel, crimes, mortes no jogo e interações com o ambiente.



É possível encontrar mais informações sobre o servidor NoPixel de GTA V RP no fórum oficial.