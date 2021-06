O que podemos esperar da Nintendo na E3 2021?

Quando se trata de anúncios da Nintendo, é melhor esperar o inesperado, e diminuir suas expectativas. Em um ano em que não vimos muitos títulos importantes lançados, os anúncios da Nintendo na E3 podem (ou não) definir o tom para o restante do ano e o quarto ano do Nintendo Switch.

A E3 deste ano segue o exemplo do ano passado, abrindo mão de um evento presencial em favor de vários eventos digitais devido à evolução das situações em torno da pandemia. A Nintendo está voltando ao evento com um novo Nintendo Direct agendado para 15 de junho às 13h, provavelmente trazendo informações sobre novos jogos e mais notícias sobre os já revelados.

O Nintendo Direct anterior

O Nintendo Direct de fevereiro focou em vários títulos que haviam sido anunciados, bem como sugeriu alguns novos lançamentos de séries familiares que os fãs podem esperar este ano. Mais notavelmente, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD recebeu um anúncio oficial e data de lançamento de 16 de julho, enquanto o inesperado Splatoon 3 foi anunciado no final para 2022.

Splatoon 3 pegou os fãs da série completamente desprevenidos, embora não fosse totalmente inesperado. Seu predecessor foi lançado no Switch durante seu primeiro ano e desde então parou de receber atualizações consistentes. Semelhante ao final de Splatoon, Splatoon 2 contou com uma última Splatfest, uma série de torneios de Turf War mensal com dois lados do universo do jogo, um contra o outro. O resultado afetou diretamente partes do segundo jogo e, pelo teaser trailer, parece ser o mesmo para o próximo título. Embora seja improvável que recebamos uma data de lançamento específica para Splatoon 3, podemos ter outra amostra do que esperar quando o jogo for lançado no próximo ano.

Além desses títulos, os jogos discutidos nesta apresentação, o primeiro Direct completo em mais de um ano, já foram lançados ou serão lançados no final do ano, provavelmente para receber alguma cobertura durante o E3 Direct. Mario Golf: Super Rush e o novo título da Square Enix com o codinome “Project Triangle Strategy” também receberam seus primeiros trailers de jogo, embora seja mais provável que mais informações sejam reveladas para o título anterior devido à sua data de lançamento consolidada de 25 de junho.

Quem está se juntando ao Smash?

Os fãs de Super Smash Bros. Ultimate estão aguardando ansiosamente o anúncio do próximo lutador no segundo passa de lutador do jogo. No Nintendo Direct de fevereiro, a Nintendo revelou que Pyra e Mythra de Xenoblade Chronicles 2 se juntariam ao elenco como um personagem transformador no quarto ponto do passe de lutador, deixando duas vagas restantes para lutadores desconhecidos. Desde então, não houve nenhuma indicação sobre o que os próximos dois lutadores podem ser ou quando eles podem lançar, embora o E3 Nintendo Directs tenha historicamente servido bem os fãs de Smash.

Em 2018, a Nintendo centrou todo o seu estande da E3 em torno do mais novo título da série, lançando o trailer de “Everyone is Here” e anunciando que todos os lutadores na história do Smash voltariam ao Ultimate. Os dois anos seguintes revelaram três lutadores DLC icônicos: Hero da série Dragon Quest, Banjo e Kazooie da série de mesmo nome e Min Min de ARMS. Os fãs estão atualmente especulando sobre qual pode ser o próximo lutador que pode ser anunciado, com a possibilidade de que a Nintendo revele a totalidade do resto do segundo passa de lutadores na E3 também ao vivo. Nomes como Master Chief da série Halo, um novo Pokémon de Pokémon Sword e Shield e Dante da série Devil May Cry são nomes populares em especulação, embora, como visto com o segundo passe de lutadores até agora, possamos encontrar alguém completamente inesperado.

Independentemente de quando as revelações acontecerem no Direct, quase certamente haverá anúncios que farão os fãs de Smash falarem bem depois que a apresentação terminar.

Onde estão as sequências anunciadas anteriormente?

Metroid Prime 4 ? Bayonetta 3 ? Breath of the Wild 2 ? Onde estão vocês?

Esses títulos tão esperados desapareceram tão rapidamente quanto foram anunciados. Fora de seus teasers iniciais, que, fora de Breath of the Wild 2, eram simplesmente logotipo, houve pouca ou nenhuma atualização sobre suas datas de lançamento, muito menos seu desenvolvimento. Os fãs têm esperado ansiosamente por novas informações sobre esses títulos, mas tudo o que recebemos até agora são notícias de atrasos e desenvolvimento contínuo.

De acordo com uma entrevista de 2020 à revista japonesa Famitsu, Hideki Kamiya, diretor de Bayonetta 3 com aa PlatinumGames, o jogo ainda está em desenvolvimento e deve ser lançado em algum momento no futuro. Isso suprimiu as preocupações de que o tão aguardado título tivesse sido cancelado devido à falta de atualizações sobre seu desenvolvimento.

Metroid Prime 4, por outro lado, está preso flutuando no espaço. Dois anos após seu anúncio inicial, a Nintendo lançou um vídeo anunciando que o desenvolvimento do jogo estava uma bagunça. Para melhor compensar o que eles acreditavam que os fãs iriam gostar, eles colocaram o desenvolvimento do jogo nas mãos da Retro Studios, que havia trabalhado nas outras entradas da série Metroid Prime. O jogo estava reiniciando o desenvolvimento do zero e, desde então, não houve mais atualizações. Mas quatro anos após o anúncio inicial pode ser o momento perfeito para dar aos fãs uma atualização muito necessária.

A surpresa mais bem-vinda, embora inesperada, da E3 2019 foi o teaser trailer de Breath of the Wild 2, a sequência do título de lançamento do Switch. Este anúncio foi um choque para muitos fãs da Nintendo, já que o quarto jogo de Nintendo Switch mais vendido só existia há dois anos, embora a aclamação da crítica deixasse claro que a Nintendo havia se aventurado no caminho certo com a série. No primeiro Nintendo Direct deste ano, o diretor da série Hidemaro Fujibayashi confirmou que o título ainda estava em desenvolvimento, mas teve alguns atrasos devido à pandemia em andamento.

Para assegurar os fãs, ele anunciou The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, com lançamento em julho, mas ao mesmo tempo aliviou os fãs preocupados que não tinham ouvido falar muito sobre a sequência desde seu anúncio. Embora esta informação seja suficiente para os fãs entenderem o estado atual do jogo, a Nintendo pode nos surpreender com outro pequeno anúncio sobre o desenvolvimento de Breath of the Wild 2.

O que mais podemos esperar?

Um dos maiores rumores que correram soltos em todos os cantos da internet é o anúncio “iminente” do Nintendo Switch atualizado. Vazamentos têm circulado em relação à nova versão do console desde 2017, ano em que o Switch foi lançado pela primeira vez, mas nas últimas semanas os rumores chegaram ao topo de todas as conversas.

No momento, não há indicações de que qualquer nova versão do Nintendo Switch será anunciada em breve. Mas conhecendo a Nintendo e seus métodos de anunciar jogos e hardware, é altamente possível que se esta atualização realmente estiver em andamento, possa haver algum tipo de revelação no E3 Direct. Mas como são apenas rumores, é provável que não recebamos nenhuma informação sobre um novo console Nintendo Switch.

Os outros títulos emblemáticos da Nintendo que já foram anunciados para lançamento em 2021, Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, ainda não receberam nenhuma informação adicional após a apresentação Pokémon Presents no início deste ano. Pokémon tem historicamente uma grande presença nas apresentações da Nintendo na E3. Em 2019, a última E3 presencial, a Nintendo criou uma réplica em tamanho real de um Ginásio Pokémon no andar da exposição para comemorar o lançamento iminente dos mais novos jogos da série, Pokémon Sword & Shield.

Embora seja improvável que esses remakes de Pokémon Diamond e Pearl recebam o mesmo tratamento que os títulos de 2019, é mais do que provável que esperemos mais informações sobre eles durante o E3 Direct. Como já sabemos a data de lançamento em 19 de novembro, as novas informações provavelmente se concentrarão no que torna esses jogos diferentes de seus originais.

Ainda no trem Pokémon, Pokémon Legends: Arceus será lançado em janeiro para o Switch e, como os remakes de Diamond e Pearl, só recebeu um trailer. Como este título será lançado no próximo ano, provavelmente não receberemos nenhuma informação nova sobre essa jornada pelo mundo aberto até o final do ano, muito menos na E3 deste ano. Mas como este ano é o 25º aniversário de Pokémon, talvez a Nintendo tenha mais novidades do que possamos saber.

Esperando ansiosamente

Este ano parece muito, muito leve para a Nintendo até agora. Fora alguns novos títulos lançados no primeiro Nintendo Direct deste ano, muitas das maiores franquias da Nintendo não estão recebendo novos títulos em suas respectivas séries. Pokémon e as séries The Legend of Zelda estão abrindo mão de novas experiências para remakes que trazem suas antigas aventuras para a geração mais nova, enquanto as séries Mario, Kirby e Metroid, entre outras, são mais uma vez deixadas no escuro.

A E3 tem sido o principal evento da Nintendo para anúncios, e em um ano em que a agenda atual da Nintendo parece mais árida do que nunca, esta E3 Direct será significativo na definição do quarto ano de vida do Switch. Os fãs podem esperar pelo E3 Direct da Nintendo em 15 de junho às 13h, marcando o início do último dia da celebração do verão deste ano dos jogos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 05 de junho.