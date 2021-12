O que é o código de erro 2306-0502 do switch?

O erro provavelmente se deve a uma queda na conexão com a Internet ou a uma interrupção do serviço.

Algumas pessoas que estão tentando jogar seu Nintendo Switch encontram códigos de erro, incluindo 2306-0501 e 2306-0502, que são códigos relacionados a quando um jogador está tentando jogar uma partida online.

A Nintendo observa que esses códigos de erro ocorrem quando os jogadores são desconectados do serviço e o erro normalmente é resultado da conexão do jogador com a internet.

As possíveis soluções incluem reiniciar sua internet, o que pode resolver qualquer problema com sua rede, mover o switch para mais perto de um roteador sem fio, mover objetos de metal ou eletrônicos para longe do switch ou conectar-se a uma rede diferente.

Se nenhuma dessas opções funcionar, pode ser uma situação que está fora de seu controle e a única solução para resolver o problema é simplesmente esperar.

O erro é provavelmente um sintoma de um problema maior, já que vários serviços foram interrompidos em 15 de dezembro devido a problemas com o Amazon Web Services. Esses erros começaram a aparecer e afetaram uma grande variedade de serviços, incluindo Twitch, Facebook, DoorDash, Amazon, Blizzard, VALORANT e muito mais.

Se você tentou todos os itens acima e ainda está tendo interrupções no serviço, a Nintendo recomenda atualizar o firmware do roteador, redefinir o roteador para as configurações padrão de fábrica ou entrar em contato com o fabricante do roteador para obter mais assistência.

Embora esses códigos de erro sejam normalmente o resultado de uma queda na conexão com a Internet, as falhas que afetam o Amazon Web Services ou outras interrupções de serviço fora do controle do jogador são provavelmente as culpadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 15 de dezembro.