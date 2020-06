O que a falha do Mixer significa para a indústria de streaming

Em 22 de junho, a Microsoft anunciou que encerraria o Mixer.

Os serviços do Mixer terminam oficialmente em 22 de julho, o que encerrará o capítulo de um dos serviços de streaming que, supostamente, acabaria rivalizando com o grande destaque que é a Twitch.

Do lado de fora, o Mixer parecia estar fazendo as jogadas certas para competir na crescente indústria. O encerramento das operações apenas quatro anos após a aquisição pela Microsoft, no entanto, provavelmente funcionará como um sinal de alerta para outros concorrentes em potencial da Twitch.

Embora o Mixer nunca tenha crescido para competir com a Twitch ou mesmo com o YouTube e o Facebook Gaming, não havia sinais óbvios de que o serviço estivesse falhando tão cedo. Apenas no ano passado, contratou grandes streamers celebridades, incluindo Ninja e Shroud, em uma tentativa de grande sucesso para agitar a indústria.

Agora, parece que a Microsoft está se afastando totalmente da criação de conteúdo, fazendo parceria com a plataforma rival Facebook Gaming para acomodar seus parceiros Mixer após o desligamento.

“Ficou claro que o tempo necessário para expandir nossa própria comunidade de streaming estava fora de medida com a visão e as experiências que a Microsoft e o Xbox desejam oferecer para os jogadores agora, por isso decidimos fechar as operações do Mixer e ajudar a transição da comunidade para uma nova plataforma”, disse a Mixer em um comunicado à imprensa.

As “guerras do streaming“, como alguns da indústria e da mídia chamaram, começaram a sério quando o Mixer contratou Ninja, um dos streamers mais populares e reconhecíveis do mundo, em 31 de julho de 2019. Pouco depois, em 24 de outubro de 2019, o Mixer assinou com Shroud, outro grande streamer da Twitch. O objetivo era que o par atraísse milhares de espectadores fiéis para aumentar a audiência de toda a plataforma.

No entanto, o plano não deu certo. De abril de 2019 a abril de 2020, o Mixer teve o menor crescimento ano a ano entre as quatro principais plataformas de streaming, com apenas 0,2%, de acordo com um relatório da Stream Elements e da Arsenal. O próximo menor aumento ano a ano foi o YouTube, que registrou um aumento de 65% nas horas assistidas no mesmo período. A Twitch e o Facebook Gaming mais que dobraram suas horas de exibição, o que deixou a Microsoft em um mau momento depois de investir tanto em seu serviço.

A chegada de Ninja e Shroud na plataforma trouxe mais usuários para o Mixer, mas não se traduziu em crescimento sustentado para a plataforma. Seu fracasso em capitalizar esses pequenos picos de visualizações provou que marketing, infraestrutura e acessibilidade são mais importantes para o espectador médio.

O YouTube tem acessibilidade reduzida, mas faltam alguns dos recursos que a Twitch tornou sinônimo de transmissão ao vivo. O Facebook fez um trabalho melhor de marketing de sua plataforma por meio de projetos como um aplicativo dedicado para jogos do Facebook, mas ainda está tentando crescer em comparação com os outros dois.

O Mixer não tinha o mesmo número de usuários mensais ativos quando a Microsoft comprou o Beam, um serviço de streaming inicial focado em interatividade e streaming de baixa latência em 2016. Após a aquisição, a Microsoft não fez nenhum movimento importante para lidar com a Twitch até 2019. Até então, a diferença era muito grande e outras plataformas haviam investido no espaço de streaming.

O chefe da divisão Xbox, Phil Spencer, disse ao The Verge que o Mixer começou “bem atrás, em termos de onde o número de espectadores mensais do Mixer está em relação aos grandes nomes que estão por aí.”. E, embora isso seja verdade, a falta de espectadores não foi a única razão pela qual o Mixer falhou.

Contar com um punhado de streamers de grandes nomes para chamar a atenção para a plataforma funcionaria por períodos curtos, mas tentar transmitir isso ao crescimento de todo o serviço não é como esse meio funciona. Sim, Ninja e Shroud são grandes personalidades que podem angariar uma audiência, mas os espectadores na Twitch podem alternar rapidamente entre vários canais populares rapidamente durante uma pausa no conteúdo.

Mas, além de gastar cerca de US$ 30 a US$ 50 milhões para atrair os melhores talentos do streaming, ficou claro que algo teria que mudar para a Microsoft, uma vez que um dos principais objetivos do serviço era fortalecer o Xbox no espaço de streaming, de acordo com Spencer.

A Microsoft queria usar o Mixer para alcançar públicos fora dos espaços tradicionais e, eventualmente, trazer esses usuários para o ecossistema do Xbox através do xCloud ou outros serviços. Essa é uma estratégia também empregada por seus dois maiores concorrentes, com a Amazon trabalhando em seus próprios serviços de jogos e o Google lançando e integrando o Stadia ao YouTube.

O Mixer, apesar de ter um certo êxito, não ajudaria a Microsoft a competir com outras plataformas no nível que a empresa queria. Portanto, embora a decisão de desligar o Mixer tenha sido tomada em pouco tempo, a parceria com o Facebook faz muito sentido para a empresa focada em jogos.

O Facebook Gaming tem potencial para atingir mais de 2,6 bilhões de usuários ativos mensais por meio de sua controladora e no ano passado cresceu mais rápido a Twitch, mostrando um aumento de 238% nas horas assistidas. E a empresa, enquanto opera iniciativas de jogos como o Oculus, não possui um serviço de jogos na nuvem, o que torna a parceria quase perfeita para os dois lados. A Microsoft coloca mais usuários no mercado e o Facebook entra no mercado de streaming de jogos.

No entanto, a falha do mixer deve ser uma lição para qualquer outra plataforma que tente competir com a Twitch.

Uma empresa não pode simplesmente gastar dinheiro para atrair os melhores talentos e esperar que seja recompensada a longo prazo. É necessário que haja uma infinidade de streamers pequenos e médios na plataforma e boa infraestrutura para ajudar a sustentar a plataforma e a empresa por trás dela.

Criar um ecossistema bem financiado, onde parece que o serviço é bem-sucedido, simplesmente não se traduz em sucesso real.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de junho.