O evento Lucky Lanterns de Rocket League começou

É hora de comemorar o Ano do Rato em grande estilo. O evento Lucky Lantern de Rocket League começou em todas as plataformas e os fãs do jogo agora podem começar a ganhar prêmios simplesmente jogando partidas online.

Enquanto o evento Lucky Lanterns estiver ativo, os jogadores poderão ganhar Red Envelopes jogando partidas online de Rocket League. Os jogadores podem usar seus envelopes vermelhos para desbloquear uma variedade de prêmios, desde chapéus de dragão chinês até rodas e trilhas de veículos com tema Red Envelopes. Os fãs do jogo podem encontrar a lista completa de recompensas e quantos envelopes vermelhos cada item cosmético custa na página do evento Lucky Lanterns.

Rocket League on Twitter Ring in the Lunar New Year with our newest in-game event: Lucky Lanterns! Earn Red Envelopes to unlock in-game items inspired by the Lantern Festival! https://t.co/aDBQVHuj25

Também haverá itens de evento exclusivos para compra na loja do Rocket League, mas os fãs do jogo poderão ganhar algumas recompensas de graça. Para seu primeiro login durante o evento, os jogadores receberão automaticamente o banner de jogador Goodbye Nian. Da mesma forma, haverá uma nova arena chamada Templo Proibido, decorada com flores de cerejeira e templos.

O evento também premiará os jogadores com Golden Lanterns por tempo limitado ou loot boxes gratuitas para abrir que contenham itens da Champions Series Um, Dois e Três.

Lucky Lanterns será encerrado em 10 de fevereiro, mas os fãs do jogo poderão continuar resgatando possíveis sobras dos envelopes que tiverem até 13 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 20 de janeiro.