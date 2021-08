O Battlefield 2042 tem jogo cruzado?

É tudo sobre a experiência multijogador quando se trata de franquia de atiradores como Battlefield e Call of Duty. A demanda pelos modos para um jogador nesses jogos diminuiu ao longo dos anos e houve casos em que o conteúdo para um jogador foi removido para que os desenvolvedores pudessem se concentrar mais em uma melhor experiência multijogador. Considerando que o Battlefield 2042 não terá um modo para um jogador, todos os olhos estarão voltados para o conteúdo multijogador.

Com novos modos de jogo e mapas de tirar o fôlego, Battlefield 2042 está se preparando para voltar com força após uma pausa de três anos. Com o modo multijogador como o foco principal do jogo, os jogadores se perguntam se um recurso de jogo cruzado estará na equação do Battlefield 2042.

Enquanto os últimos títulos de Battlefield funcionam bem quando se trata de tempos de gerenciamento de partidas, indicando que há uma base de jogadores suficiente em todas as plataformas, o jogo cruzado é simplesmente mais do que isso. Na era dos jogos de PC modernos, os jogadores podem escolher diferentes dispositivos de jogo. Mas no final do dia, todos vão querer jogar com seus amigos favoritos.

O Battlefield 2042 terá jogo cruzado?

Em um post de desenvolvimento recente de Straatford da EA, foi confirmado que o Battlefield 2042 terá suporte para jogo cruzado entre PC, Xbox Series X / S e PS5. Os jogadores também terão a opção de cancelar o jogo cruzado.

Os usuários do Xbox One e do PlayStation 4 também terão acesso ao jogo cruzado. No post, também foi confirmado que o jogo suportará progressão cruzada e comércio cruzado.

Battlefield 2042 está programado para ser lançado em 22 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 14 de julho.