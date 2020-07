Novo Nintendo Direct Mini aconteceu hoje

A Nintendo realizou hoje um novo Direct. O objetivo era mostrar uma “pequena lista de jogos já anunciados para Nintendo Switch” das “desenvolvedoras e editoras parceiras” da Nintendo.

O Nintendo Direct Mini: Partner Showcase aconteceu na segunda-feira, 20 de julho, às 11h BRT, e foi curto. Segundo o anúncio da Nintendo, o evento duraria apenas 10 minutos.

Especulações iniciais apontavam que Mario estaria longe de aparecer no evento, mas jogos como Bravely Default 2 da Square Enix, desenvolvedora de Final Fantasy, e No More Heroes 3 da Grasshopper Manufacture estariam no calendário de lançamentos da Nintendo. Nenhum dos dois acabou aparecendo.

Alguns outros nomes que os fãs especularam incluem Hollow Knight: Silksong, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers e Shin Megami Tensei V. Mas a realidade é que qualquer coisa poderia ser revelada.

Ao longo do último ano, a Nintendo não conseguiu entregar um Direct completo, devido às condições remotas de trabalho nos escritórios da sede da Nintendom no Japão.

A desenvolvedora adiou seu anúncio da E3, que costuma acontecer em junho, devido à pandemia de Covid-19, e os fãs estão no escuro. Será que o evento de hoje era tudo que os fãs da Nintendo esperavam?

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 20 de julho.