Novo brawler com ataque especial chegará a Brawl Stars em junho

A Supercell mostrou um pouco das próximas novidades de Brawl Stars, que serão adicionadas no mês que vem, em um episódio de “Brawl Talk”.

O foco principal do episódio foram as coisas que serão lançadas no jogo mobile ao fim deste mês. Mas o final do vídeo revelou um novo brawler e novos visuais, que devem sair em junho.

Relacionado: Atualização do Brawl Stars adicionará Brawl Pass, novo brawler, visuais e muito mais

O episódio de “Brawl Talk” mostrou apenas um vídeo curto da jogabilidade do novo brawler. Nem seu nome foi revelado. O brawler se parece com 8-Bit, exceto por ter um olho.

Captura de tela via Supercell

O principal ataque do brawler parece ser diferente de tudo já visto no jogo. Aparentemente, ele atira três orbes que se dividem em três direções e depois se juntam em um ponto em frente ao brawler. Isso significa que prever e acertar os três será difícil.

Captura de tela via Supercell

Mas, por mais difícil que pareça acertar os três tiros, deve ser igualmente satisfatório. No trecho do vídeo, o brawler causou 2.940 de dano ao acertar todos os orbes em um só inimigo.

Além do novo brawler, também foram revelados três visuais que serão lançados em junho. São eles: Summer Pam (Pam de Verão), Evil Gene (Gene do Mal) e Constructor Jacky (Jacky, o Construtor).

Captura de tela via Supercell

A Supercell ainda pode fazer alterações ao conteúdo antes de seu lançamento em Brawl Stars, no mês que vem.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 11 de maio.