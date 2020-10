Novo brawler Amber, evento de Halloween e Construtor de Mapas revelados no último Brawl Talk

A próxima Brawler lendária, Amber, e o evento com tema de Halloween de Brawl Stars, Brawl-o-ween, foram revelados no mais recente programa de desenvolvimento da Supercell “Brawl Talk” na noite passada no YouTube.

A próxima atualização, que ainda não tem uma data de lançamento oficial, apresentará 10 novos acessórios e várias skins para celebrar o Halloween e o Campeonato Mundial do Brawl Stars 2020.

Os desenvolvedores também revelaram o próximo recurso Construtor de Mapas. Eles confirmaram que o recurso, que permitirá aos jogadores criar mapas personalizados, estará em breve disponível em beta e se juntará aos servidores ativos posteriormente.

O evento por tempo limitado Brawl-o-ween contará com um desafio e três novas skins temáticas, que serão adicionadas ao lado de várias skins de ouro. Aqui está a lista das skins que serão adicionadas com a próxima atualização:

Bo do Submundo e Zombibi

Rosa Brawloween (desbloqueado ao completar o desafio Brawl-o-ween)

Skins de ouro: Bull, Barley, Rico, Mortis, Frank

Amber também foi revelada como a próxima Brawler, com uma raridade lendária e mecânica baseada em fogo. Seu ataque primário tem uma mecânica única no jogo, já que ela esgota a munição enquanto mira em uma direção, ao invés de acertar ataques com toques. Seu alcance de ataque é amplo, mas o dano que ela inflige parece ser bastante fraco para equilibrar suas forças. Sua super lança uma bomba que explode em uma ampla área de efeito.

Seu lançamento virá junto com um novo ambiente de mapa em um clima desértico no dia seguinte ao lançamento da próxima atualização. Ela estará disponível na loja e em caixas.

Os desenvolvedores da Supercell lembraram à comunidade que os playoffs do torneio Mundial de Brawl Stars acontecerão em breve, com as partidas das quartas de final marcadas para 21 de novembro e as grandes finais que acontecerão no dia 22 de novembro.

Dez acessórios, a nova mecânica única para cada lutador que só pode ser usada algumas vezes nos jogos, também serão introduzidos no jogo com a próxima atualização.

Enquanto isso, a terceira temporada, chamada Starr Park!, terminará em 37 dias. Você ainda tem tempo para completar missões diárias e de temporada para ganhar mais níveis de passes de temporada com recompensas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 17 de outubro.