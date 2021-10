Nintendo Switch Online lança Pacote Adicional em 25 de outubro

A assinatura do Nintendo Switch Online com Pacote Adicional, que permitirá aproveitar os jogos clássicos de Nintendo 64 e Mega Drive, será lançada em 25 de outubro. Essa assinatura ainda garante outros benefícios, como um novo DLC Animal Crossing: New Horizons e todos os benefícios da assinatura comum do Switch Online.

Durante a última transmissão Nintendo Direct, a Nintendo revelou uma nova versão da assinatura do Switch Online, incluindo acesso aos títulos de Nintendo 64 e Sega Genesis (Mega Drive). O novo Nintendo Switch Online + Pacote Adicional concede acesso a títulos clássicos como Super Mario 64, Winback, Mario Kart 64 e Sonic the Hedgehog 2. Mais jogos de Nintendo 64 e Mega Drive serão adicionados no futuro, como incentivo para aqueles que ainda estiverem na dúvida sobre a assinatura.

Nintendo Switch Online + Expansion Pack launches 10/25!



Gain access to:

– Library of #Nintendo64 & SEGA Genesis games

– #AnimalCrossing: New Horizons – Happy Home Paradise at no additional cost

– All other benefits of a #NintendoSwitchOnline membershiphttps://t.co/LUjTCpLg3v pic.twitter.com/P3YEdVtp2Z — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 15, 2021

A Nintendo revelou que o serviço ficará disponível em 25 de outubro e incluirá outros benefícios, como o novo DLC Animal Crossing: Happy Home Paradise e jogo online para até quatro jogadores. O trailer de revelação também mostrou como os jogadores poderão criar pontos de suspensão, onde podem facilmente salvar seu progresso. É possível até voltar atrás em jogadas no Mega Drive.

Você ainda pode aprimorar a sua experiência com acessórios como um controle de Nintendo 64 sem fio ou um controle de Mega Drive, ambos já disponíveis em pré-venda.

A assinatura anual individual do serviço Nintendo Switch Online com Pacote Adicional custa R$262,99. A assinatura anual do plano familiar custa R$421,99 e permite que até oito usuários de contas Nintendo usem o serviço.

