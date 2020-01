Nintendo Switch dominou 2019 enquanto PS4 governou a década

O Nintendo Switch tem sido um vendedor constante no departamento de hardware e, em um ano que foi principalmente um período de transição para PlayStation e Xbox, o console híbrido dominou do começo ao fim.

O NPD Group divulgou seu relatório anual sobre o mercado de jogos, mostrando que o Switch esmagou dezembro e encerrou 2019 como o console mais vendido do ano.

“Nintendo Switch foi a plataforma de hardware mais vendida de ambos dezembro e 2019,” disse o analista de jogos da NPD, Mat Piscatella. “Enquanto o PlayStation 4 da Sony terminou como o hardware mais vendido da década.”

Obviamente, o PS4 liderou a década com mais de 106 milhões de unidades vendidas desde que foi lançado em 2013, o que o torna o segundo console mais vendido de todos os tempos. Mas com os fãs esperando o anúncio do PS5, as vendas provavelmente caem à medida que as pessoas esperam pelo novo modelo.

Enquanto isso, a Nintendo lançou o Switch Lite em setembro e títulos gigantes como Fire Emblem: Three Houses, Luigi’s Mansion 3 e Pokémon Sword and Shield, que aumentaram enormemente as vendas.

Até novembro, a família de consoles do Switch vendeu cerca de 44,59 milhões de unidades, em parte devido ao seu melhor fim de semana de todos os tempos no fim de semana do Dia de Ação de Graças. O híbrido da Nintendo vendeu cerca de 830.000 unidades somente naquele fim de semana e continuou esse sucesso até o final do ano.

Ainda não sabemos o que a Nintendo planejou para a maior parte de 2020, com a maioria dos títulos maiores como Animal Crossing: New Horizons sendo listados apenas até o final de março. A próxima apresentação do Nintendo Direct provavelmente mostrará mais jogos e talvez algum novo hardware.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de janeiro.